Fincantieri, commessa da 2 miliardi di euro per due nuove navi da crociera

Fincantieri e Tui hanno raggiunto un importante traguardo con la firma di un Memorandum of Agreement per la progettazione e costruzione di due nuove navi da crociera destinate al brand britannico Marella Cruises. Il valore della commessa è di circa 2 miliardi di euro, segnando un passo decisivo per il futuro della compagnia e consolidando ulteriormente la leadership di Fincantieri nel settore.

Marella Cruises per la prima volta ha scelto il gruppo italiano come partner strategico. Le nuove navi, pensate su misura per il mercato britannico, saranno caratterizzate da un design sofisticato, materiali di alta qualità e un'ampia gamma di sistemazioni spaziose, con un forte focus sulla sostenibilità ambientale. Le consegne sono previste rispettivamente nel 2030 e nel 2032.

"Siamo entusiasti di accogliere Marella Cruises tra i nostri clienti e di accompagnarla in questo nuovo percorso. Questo accordo testimonia la capacità di Fincantieri di stringere partnership strategiche con una clientela in continua espansione, rafforzando la nostra visibilità a lungo termine e garantendo un elevato livello di saturazione dei nostri cantieri", ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri. "Il progetto riunirà la nostra esperienza nella progettazione navale, nell'innovazione e nella sostenibilità, per consegnare navi in grado di rispondere alle aspettative in evoluzione dei passeggeri di oggi", ha aggiunto.

Questa nuova commessa rafforza ulteriormente il legame tra Fincantieri e il gruppo Tui, che già collabora con il cantiere italiano attraverso Tui Cruises, joint venture tra Tui e Royal Caribbean Cruises.

Lo scorso febbraio, Fincantieri ha infatti consegnato "Mein Schiff Relax", la prima unità della classe InTUItion, con tecnologia dual-fuel (Lng e Mgo). La seconda nave, "Mein Schiff Flow", è attualmente in costruzione presso il cantiere di Monfalcone e verrà consegnata nel 2026.