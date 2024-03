"Il futuro dei trasporti passa da Milano"

Come cambia la mobilità al giorno d'oggi? Hanno provato a rispondere a questa domanda i protagonisti dell'evento «Dall'Europa a Milano: un viaggio nel Futuro», svoltosi ieri presso l'auditorium della sede di Assago della storica concessionaria del gruppo Fnm, Milano Serravalle - Milano Tangenziali.

Il convegno anticipa gli Asecap Days 2024 in programma a Palazzo Mezzanotte dal 13 al 15 maggio, quando i più importanti concessionari autostradali europei e statunitensi si riuniranno per riflettere sulle trasformazioni del settore. E, per la prima volta, lo faranno a Milano. Dialoghi e tavole rotonde, moderate da Roberto Arditti, hanno preparato il terreno ieri per la tre giorni in programma tra due mesi. Tra le figure istituzionali, si segnala la presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, e del presidente della commissione finanze, Marco Osnato. Alle tavole rotonde sono intervenuti: Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche; Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile; Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e patrimonio immobiliare del comune di Milano; Andrea Gibelli, presidente di Fnm; Diego Cattoni, presidente Aiscat; Amedeo Gagliardi (Autostrade per l'Italia); Sabato Fusco (Autostrada Pedemontana Lombarda) e Mauro Fabris (Strada dei Parchi).

«Milano si colloca ha commentato il presidente di Milano Serravalle, Beniamino Lo Presti al centro del più importante corridoio europeo dei trasporti e, in occasione degli Asecap Days, diverrà palcoscenico privilegiato ed esclusivo di un articolato e significativo confronto che dispiegherà effetti sul futuro delle infrastrutture stradali in Italia e in Europa». L'edizione di quest'anno passerà in rassegna i traguardi europei in materia ambientale e di sicurezza, con l'obiettivo Vision Zero.

I membri Asecap gestiscono attraverso 125 società attive in 18 Paesi una rete infrastrutturale lunga più di 81mila chilometri e composta da autostrade a pedaggio, ponti e tunnel. Secondo Pietro Boiardi, ceo di Milano Serravalle, gli Asecap Days «costituiranno per Milano Serravalle un ulteriore qualificato contesto, nel quale rassegnare le molteplici attività fin qui realizzate in ordine alla sicurezza e innovazione della rete, declinando, allo stesso tempo, anche azioni future già in fase progettuale avanzata».