"Tanto amore a tutti voi". L'ultima lettera del Cav ai figli

Silvio Berlusconi ha vissuto un'intera vita con la famiglia come suo epicentro. I cinque figli e i tanti nipoti che sono arrivati nel tempo, di cui l'ultimo nel giorno del suo rientro in Senato a ottobre 2022, sono sempre stati il fulcro della sua vita privata e non solo. Nel gennaio 2022, durante uno dei viaggi verso l'ospedale San Raffaele dalla sua villa di Arcore, il Cavaliere decise di prendere carta e penna per scrivere a mano alcune righe ai suoi "ragazzi", un foglio di carta intestata riempito su entrambe le facce per un totale di 15 righe in cui Berlusconi si rivolgeva esprimendo loro tutto il suo amore.

" Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà ", si legge nella lettera autografa del Cavaliere rivolta a Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, tutti oggi impegnati con diverse mansioni negli affari dell'impero costruito dal loro papà. Le volontà del fondatore di Forza Italia in merito alla gestione del patrimonio di famiglia tramite Fininvest Spa sono, però, ben precedenti a questa lettera e risalgono al 2006. Silvio Berlusconi le affidò a foglio di bloc notes giallo con l'intestazione di Villa San Martino prevedendo, come riferito i figli nella nota rilasciata questa mattina, " che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso ". Ai due maggiori, Marina e Pier Silvio Berlusconi, va complessivamente il 53% delle quote.

Durante gli ultimi ricoveri presso il San Raffaele, tutti i figli si sono alternati con grande amore per offrire il loro sostegno al padre. Si ricordano le parole di grande affetto dell'ad Mediaset, Pier Silvio, che lo paragonò a un "leone", oppure i pollici alzati e i sorrisi di Luigi, il più piccolo, al quale il Cavaliere ha dato il nome del padre, quando il presidente di Forza Italia migliorò durante il ricovero di aprile. La presenza costante di Marina e quella immancabile di Eleonora e Barbara. Un amore grande, che si evince anche dalle parole di stima, affetto e riconoscenza di quest'ultima lettera.