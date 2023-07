Testamento Berlusconi, ecco le ultime volontà del Cavaliere

Nella giornata di ieri è stato aperto il testamento di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. In una nota diramata dai figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi si legge che in base alle volontà del loro padre " nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest Spa, precedentemente esercitato dal padre stesso ". Quindi si legge in conclusione della nota, " il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge ". Pier Silvio e Marina Berlusconi, secondo quanto voluto dal padre, deterranno insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. Le decisioni riguardanti Fininvest sono state scritte dal fondatore di Forza Italia nel 2006, appuntate su un blocco note dalle pagine gialle.

Il 19 gennaio 2022, il Cavaliere scrisse di suo pugno una lettera ai propri figli. Nella lettera, parole dolci dedicate ai figli: " Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà ". Il foglio autografo di Silvio Berlusconi contiene in tutto 15 righe scritte a mano su carta intestata su entrambe le facce del foglio. La lettera era stata successivamente inserita in una busta non sigillata.