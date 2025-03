Guess: ricevuta offerta di acquisto da Whp Global, titolo vola a Wall Street

Ascolta ora 00:00 00:00

Guess potrebbe essere la prossima azienda di moda a passare in mano privata. La casa statunitense di abbigliamento e accessori ha ricevuto un'offerta di acquisto della società di investimento Whp Global dal valore di 13 dollari per azione. La proposta riguarda tutte le azioni in circolazione, ad eccezione di quelle possedute dai co-fondatori Paul e Maurice Marciano e dall’amministratore delegato Carlos Alberini, che insieme detengono circa il 43% della società. L’offerta ha messo le ali al titolo: in una seduta contrastata a Wall Street, Guess vola di oltre il 28% scambiando in area 12,5 dollari.

Un premio del 34%

Guess, quindi, potrebbe lasciare la passerella di Wall Street dopo che il prezzo delle sue azioni si è dimezzato in un anno. La proposta di WHP Global, che detiene la catena di negozi di giocattoli Toys "R" Us e brand di abbigliamento come Lotto, Anne Klein e Vera Wang, rappresenta un premio del 34% rispetto al prezzo di chiusura di Guess di venerdì scorso, pari a 9,70 dollari, vicino al suo minimo di 52 settimane di 9,24 dollari.

Riguardo ai conti, Guess ha riportato nel terzo trimestre dell’esercizio fiscale 739 milioni di dollari (circa 701 milioni di euro) di ricavi, in crescita del 13% anno su anno, ma ha accusato una perdita di 23,4 milioni di dollari contro l’utile da 55,7 milioni generato nel medesimo periodo dell’anno precedente. A giorni, il prossimo 19 marzo, sono attesi i nuovi risultati. Circa un anno fa, nell’aprile 2024, Guess aveva stretto una partnership con Whp Global per acquisire il marchio Rag & Bone, produttore di borse di design con sede a New York.

Guess prende tempo

Il marchio americano ha costituito un comitato speciale di amministratori indipendenti per valutare la proposta, con l'assistenza di consulenti finanziari e legali esterni, “al fine di determinare la linea d'azione che è nel migliore interesse di Guess e dei suoi azionisti”, ha fatto sapere in un comunicato, precisando che al momento non c’è alcuna garanzia che venga fatta un'offerta definitiva, né che venga eseguito un accordo o che la transazione proposta o qualsiasi altra transazione venga approvata o completata. Insomma, Guess prende tempo per valutare il da farsi e fa sapere che non commenterà ulteriormente la questione fino a quando il comitato speciale non avrà completato la sua valutazione o fino a quando non sarà necessario. Gli azionisti, dal canto loro, non devono intraprendere alcuna azione, ha precisato Guess.

Momento difficile per il comparto moda

L'offerta su Guess arriva in un momento in cui l'industria della moda sta assistendo a molti cambiamenti e sfide, tra la guerra commerciale in corso e la frenata dei consumi in Cina. Da non dimenticare, infatti, le recenti indiscrezioni riguardanti la possibile vendita del marchio Versace alla maison milanese Prada per 1,5 miliardi di euro.

Le trattative sarebbero in fase avanzata e l'operazione potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, salvo intoppi, in quanto la prima fase della due diligence non avrebbe rilevato rischi particolari. Secondo le ultime voci, raccolte da Reuters, l'amministratore delegato di Prada, Andrea Guerra, è volato a New York.