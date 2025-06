I negozi della Ferragni vanno in liquidazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli effetti del Pandoro Gate non si vedono solo sul fronte della reputazione da influencer ma cominciano a farsi sentire anche sulle tasche dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni (in foto). L’srl Fenice Retail, la società che si occupava del ramo retail legato al marchio della Ferragni, ha perso nel biennio 2023-2024 poco più di 1,21 milioni di euro. La società è stata messa di recente in liquidazione assieme alla decisione di chiudere il negozio di Roma in via del Babuino (dopo quello di Milano). In due anni, secondo quanto riporta l’agenzia Radiocor, la Retail ha registrato ricavi per complessivi 644mila euro ma con costi intorno ai 2 milioni.

Da qui le perdite finali, pari a circa 530mila euro nel 2023, in aumento a 684mila nel 2024. Il passivo ha così portato alla riduzione del capitale sociale della Retail al di sotto del minimo di legge, con un patrimonio netto negativo, e alla successiva decisione di sciogliere l’azienda e di nominare liquidatore sempre Calabi. Le perdite sono state già coperte dalla ricapitalizzazione da 6,4 milioni della capogruppo Fenice Srl (che nel 2023 e nei primi 11 mesi del 2024 ha perso nel complesso circa 10,2 milioni). L’aumento di capitale è stato sottoscritto dalla Ferragni che così ha ripreso la maggioranza assoluta della galassia societaria.

La Retail è stata uno dei motivi di scontro nell’ultima assemblea sui conti della capogruppo Fenice Srl tra l’amministratore unico Claudio Calabi e i rappresentanti del socio di minoranza, l’imprenditore Pasquale Morgese. La Retail è infatti al 100% controllata dalla Fenice (le cui quote sono ora per il 99,8% in mano a Ferragni e per il restante 0,2% a Morgese). A marzo, il legale di Morgese aveva contestato «la carenza di documenti messi a disposizione dei soci e, in particolare, l’assenza del bilancio della partecipata Fenice Retail».

Chiara Ferragni non sembra però preoccupata: mentre usciva la notizia del passivo della sua

società, l’influencer postava su Instragram alcune foto insieme alle sorelle in un centro estetico milanese con l’hashtag #invitedby (“invitata da”). Gli affari non andranno benissimo, ma la pelle è sempre fresca e luminosa.