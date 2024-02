“Impugnato il provvedimento”. Balocco al contrattacco sul pandoro con il brand Ferragni

Nuovo capitolo si apre nel caso del pandoro "Pink Christmas", che vede indagate l'ad di Balocco e Chiara Ferragni per truffa aggravata da minorata difesa. La società dolciaria con sede a Cuneo ha deciso di avanzare ricorso contro il provvedimento dell'AgCm, che ha sanzionato Balocco con un'ammenda da 420mila euro, a fronte dell'oltre milione di euro di sanzione comminata alle due società dell'influencer. A distanza di quasi due mesi dalla notizia della multa, Balocco ha comunicato di aver " in data odierna ha impugnato il provvedimento reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all'iniziativa Pandoro Pink Christmas, in quanto ritenuto ingiusto ".

La società, si legge ancora nel comunicato, " è determinata a dimostrare anche dinanzi al Tar del Lazio di avere operato correttamente e confida nel fatto che il provvedimento verrà annullato ". Nel suo provvedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha riportato alcuni stralci di conversazioni che le parti hanno scambiato ed emerge la volontà di Balocco di non inserire mai nelle comunicazioni all'esterno un legame tra la beneficenza e la vendita dei pandori. Legame che, in effetti, non esisteva, considerando che il versamento all'ospedale a titolo benefico era stato effettuato a maggio, 6 mesi prima rispetto all'inizio dell'operazione commerciale.