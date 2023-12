Innovazione, design e qualità dell’esperienza: un anno di successi per Ploom X

Un anno di successi per Ploom X. Il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato targato JTI è ormai uno dei protagonisti del suo settore in tutto il territorio nazionale. Nel percorso virtuoso che ha condotto a questo risultato, il crescente apprezzamento dei consumatori per l'innovativo device è stato accompagnato dalla scelta di JTI di creare un circuito di eventi speciali con cui Ploom X ha conquistato la scena del lifestyle italiano. A raccontare le tappe e le prospettive future di questa avventura è Didier Ellena, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia.

Ci parla di questo viaggio iniziato qualche mese fa?

“Qui in Italia il nostro viaggio con Ploom X è iniziato da Milano lo scorso marzo, per poi estendersi con il passare dei mesi su tutto il territorio nazionale. È stato un percorso denso di successi, durante il quale il nostro dispositivo ha conquistato moltissimi consumatori adulti e si è fatto apprezzare per le sue caratteristiche innovative. Con il 2024 ormai alle porte, siamo finalmente in grado di affermare che quello appena trascorso è stato un anno centrale per JTI all’interno del Paese: siamo cresciuti moltissimo come azienda, diventando sempre più competitivi anche nel mercato del tabacco riscaldato, un settore nel quale vogliamo giocare un ruolo da protagonisti. Ora Ploom X è finalmente arrivato in tutta Italia, ma il nostro viaggio è ancora all’inizio e prevediamo che anche il prossimo sarà un anno decisivo per la crescita del nostro dispositivo. Finora, possiamo già dirci più che soddisfatti dell'accoglienza riservata al nostro device all’interno del Paese: grazie alla sua competenza come ‘key player’ nel comparto del tabacco, JTI ha infatti messo sul mercato un prodotto davvero unico nel suo genere e i consumatori italiani sembrano essersene accorti”.

Il vostro device è il frutto di un mix di investimenti, ricerca e sviluppo: come siete arrivati a questo risultato?

“Ploom X nasce da un progetto di carattere internazionale. In questo oggetto dal design accattivante, infatti, sono racchiusi anni di studio e ricerca, che dal Giappone alla California sono arrivati in Italia sempre con al centro un obiettivo: la qualità. Il risultato di questo lungo processo è un device capace di portare letteralmente nel futuro l'esperienza del tabacco riscaldato: un dispositivo con un design ricercato e altamente personalizzabile, che garantisce fino a 5 minuti di tiri illimitati, 22 sessioni di utilizzo per ogni ciclo di ricarica e che riduce l’odore di fumo. Un device, soprattutto, molto apprezzato dai consumatori, che interpellati sul dispositivo hanno affermato - nel corso di oltre 370mila trial di prodotto - di apprezzare Ploom X per oltre il 70%: un risultato di cui andiamo particolarmente fieri”.

L'Italia è il primo Paese UE in cui avete lanciato Ploom X. Perché questa scelta?

“La scelta dell’Italia non è stata casuale. Da sempre, infatti, questo Paese ricopre un ruolo speciale per JTI. Non solo perché qui siamo cresciuti moltissimo nel corso degli anni e vogliamo continuare a crescere in futuro ma anche perché da oltre dieci anni siamo legati alla sua filiera tabacchicola e alle maestranze in essa impiegate, acquistando tabacco in foglia e sostenendo l’innovazione sostenibile del comparto. Lanciare qui il nostro device come primo mercato all’interno dell’Unione Europea, quindi, è stata l’ennesima dimostrazione del rapporto che ci lega all’Italia e dell’importanza che il Paese riveste per la nostra azienda. Senza contare che Ploom X è un prodotto che fa del design e della ricercatezza estetica alcuni dei suoi tratti principali: quale luogo migliore in cui inaugurarlo se non nella patria mondiale del design e del bello? Non potevamo immaginare un Paese che incarnasse meglio l’essenza del nostro dispositivo”.

Ploom X è al centro della scena lifestyle italiana, con eventi all’insegna dell’innovazione…

“Il design di Ploom X e la sua ricercatezza estetica si legano perfettamente all’Italia. Ma il nostro Paese nel mondo è anche sinonimo di arte, musica, moda e cultura: per questo abbiamo voluto sviluppare, nel corso dell’anno, una serie di appuntamenti capaci di far scoprire ai consumatori le caratteristiche innovative del nostro device in contesti diversi dal solito, in grado di restituire al meglio l’essenza del nostro dispositivo. Per tutto il 2023 Ploom X è stato protagonista di alcuni tra gli eventi più iconici legati all’arte, alla musica e alla moda all’interno del Paese. Ad esempio, abbiamo preso parte come partner alla Milano Fashion Week, sponsorizzando alcuni tra gli eventi più attesi in programma e siamo stati tra i protagonisti della Milano Music Week, dove abbiamo realizzato una serie di eventi dedicati. Questo ciclo di appuntamenti ha avuto la sua massima espressione il 30 novembre scorso, nella festa organizzata presso gli Studios di Via Tiburtina a Roma per celebrare l’arrivo del nostro dispositivo in tutta l’Italia: un evento di portata nazionale, al quale hanno preso parte oltre 2mila persone. Il viaggio per far scoprire Ploom X ai nostri consumatori di tutta Italia ha toccato successivamente anche Napoli, dove il nostro device è arrivato sulle note di un grande evento musicale sul Lungomare di Via Partenope, e vedrà nei prossimi giorni anche una serie di appuntamenti all’insegna della musica e del divertimento a Cortina d’Ampezzo e Courmayeur. Anche da questo punto di vista, quindi, il percorso di Ploom X nel corso del 2023 è stato denso di successi, e possiamo già affermare che questo ciclo di iniziative legate al brand continuerà anche lungo tutto il 2024, con nuovi appuntamenti dedicati alla nostra community”.

JTI è impegnata nel proporre prodotti di altissima qualità ai suoi consumatori, ma ha anche, da sempre, un approccio integrato ai temi della sostenibilità, con un’attenzione ai territori in cui opera e alle persone che vi abitano. Ci può parlare di questo aspetto?



“In JTI crediamo in una visione integrata, che riesca a fondere coerentemente i due pilastri nella nostra mission aziendale: regalare momenti appaganti ai nostri consumatori adulti e al contempo impegnarci per realizzare un mondo migliore. Proprio per questo motivo, mentre lavoriamo costantemente per sviluppare prodotti sempre nuovi e di altissima qualità, ci impegniamo contemporaneamente a essere anno dopo anno sempre più sostenibili. Come già accennato, qui in Italia investiamo da oltre dieci anni in maniera crescente nell’innovazione sostenibile del comparto italiano del tabacco: un rapporto che ci ha visti siglare recentemente un accordo triennale per l’acquisto di tabacco italiano, con un contratto innovativo pensato per offrire maggior progettualità ai coltivatori. E realizziamo da anni una lunga serie di progetti e iniziative di stampo sociale e ambientale, che hanno l’obiettivo di migliorare la condizioni dei territori sui quali operiamo e la vita delle comunità che li abitano. L’attenzione alla sostenibilità, quindi, è un aspetto centrale del nostro modo di presenziare sul mercato, che cerchiamo di declinare in maniera integrale, a 360 gradi. Un approccio che ci ha dato finora molte soddisfazioni, sempre più seguito anche da moltissime realtà aziendali sia in Italia sia all’estero, e che siamo certi continuerà a essere una delle nostre direttrici di sviluppo per il futuro”.