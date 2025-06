Insediato il nuovo CdA di Nucleco (Gruppo Sogin): Fabrizio Scolamacchia nominato Amministratore Delegato

Il Cda ha confermato Nadia Cherubini, Responsabile Tecnologie, Impianti e Materiali per la Fissione Nucleare di Enea, Presidente e ha nominato Fabrizio Scolamacchia nel ruolo di Amministratore Delegato. A completare il Consiglio di Amministrazione, Belinda Sepe, Direttrice Amministrazione, Risorse, Sistemi e ICT di Sogin. Il Consiglio resterà in carica per i prossimi tre anni