Ita vara l’intesa col gruppo Sabre

Ita Airways e Sabre Corporation hanno siglato un accordo strategico per la distribuzione dei contenuti Ndc (New Distribution Capability), rinnovando al tempo stesso anche l'intesa sui contenuti tradizionali. L'accordo consentirà alle agenzie di viaggio e ai tour operator collegati alla piattaforma Sabre di accedere alle offerte di Ita Airways, effettuare prenotazioni e gestire i servizi all'interno di un unico sistema operativo.

La tecnologia Ndc permette alle compagnie aeree di distribuire offerte più complete e personalizzate rispetto ai tradizionali canali di vendita, includendo ad esempio servizi aggiuntivi, pacchetti e opzioni dedicate ai clienti. Attraverso l'integrazione nel Sabre Mosaic Marketplace, Ita punta così a rafforzare la propria strategia commerciale e distributiva, ampliando la presenza sul mercato e migliorando la flessibilità per agenzie e viaggiatori.

Continua quindi l'espansione commerciale di Ita Airways (entità legalmente distinta dalla vecchia Alitalia, che in un articolo di ieri del Giornale per un eccesso di sintesi è stata accostata all'attuale azienda sulla quale ha investito il gruppo Lufthansa) che proprio l'anno scorso è riuscita a centrare il primo utile

della sua storia. Non a caso il gruppo tedesco ha già annunciato di voler esercitare l'opzione per salire fino al 90% della compagnia italiana, andando a versare ulteriori 325 milioni nelle casse del ministero dell'Economia.