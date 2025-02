Kkr sale al 30% di Enilive

Ascolta ora 00:00 00:00

Il fondo Usa Kkr ha aumentato la propria partecipazione in Enilive al 30% con un ulteriore investimento di 587,5 milioni di euro. Nello scorso ottobre la società statunitense aveva acquisito il 25% di Enilive per 2,94 miliardi di euro, valutando l'intera business unit circa 11,75 miliardi di euro. L'operazione odierna si basa sulla stessa valutazione, spiega una nota, e “conferma la fiducia di Kkr nel potenziale di crescita e nella solidità del modello di business di Enilive”. Quest’ultima, precedentemente nota come Eni Sustainable Mobility, gestisce bioraffinerie in Italia e all'estero che producono biocarburanti utilizzando rifiuti e oli vegetali, in parte provenienti dalle attività agricole di Eni in diversi paesi africani. Inoltre, l'azienda offre servizi di mobilità intelligente (Enjoy) e possiede una rete di oltre 5.000 stazioni multifuel in Europa.

L'investimento aggiuntivo di Kkr è supportato da co-investitori di primario standing internazionale, tra cui importanti fondi pensione. Questo conferma l'apprezzamento del mercato per Enilive e la validità della strategia "satellite" di Eni, volta ad attrarre capitali per specifici segmenti di business, creando le condizioni per una crescita indipendente e valorizzando il loro effettivo valore di mercato.

Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni, ha dichiarato: "L'ulteriore investimento di Kkr conferma l'attrattività di Enilive per il mercato". Enilive, ha aggiunto, “svolgerà un ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni generate dall'uso finale dei prodotti Eni, elemento fondamentale nel percorso verso l'obiettivo Net Zero al 2050”.

Il completamento dell'acquisizione dell'ulteriore 5% di partecipazione è subordinato all'ottenimento delle

autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Mediobanca ha agito come consulente finanziario per Eni in questa operazione. In Borsa, le azioni Eni hanno registrano un incremento dello 0,2%, attestandosi a 14,1 euro.