"L’Europa deve rafforzare il mercato dei capitali per competere con gli Usa"

Nel suo intervento al 31simo Congresso Assiom Forex in corso a Torino, il presidente dell'associazione, Massimo Mocio, ha evidenziato le sfide che l’Europa deve affrontare per colmare il divario economico con gli Stati Uniti, sottolineando l’importanza di un mercato dei capitali più forte e integrato.

"Questo congresso rappresenta da sempre un’importante occasione di confronto con le Istituzioni, le banche e gli operatori di mercato e ci offre l’opportunità di discutere delle tematiche più rilevanti per affrontare al meglio questo nuovo anno, che si prospetta complesso, pieno di rischi ma anche di opportunità", ha dichiarato Mocio aprendo il suo intervento.

Il presidente ha poi posto l’attenzione sulla crescente distanza tra le economie di Europa e Stati Uniti: "Persiste, purtroppo, un divario molto importante in termini di crescita e di competitività tra Europa ed America; un divario che ha spinto tanti Economisti e commentatori a parlare di ‘US Exceptionalism’ e di ‘European Pessimism’".

Secondo Mocio, la differenza tra le due economie deriva anche dalle modalità con cui sono state affrontate le crisi finanziarie: "Se guardiamo ai trend di lungo periodo, la superiorità americana nasce, almeno in parte, dalla capacità degli Stati Uniti di reagire con rapidità ed efficacia alle crisi che si sono succedute negli ultimi vent’anni".

Il presidente di Assiom Forex ha poi messo in evidenza l’importanza di un mercato dei capitali europeo più sviluppato per poter attrarre investimenti e sostenere la crescita economica: "L’Europa deve fare di più per sviluppare un mercato dei capitali realmente integrato, che possa competere con quello statunitense e garantire un più efficiente utilizzo delle risorse disponibili".

Infine, ha

sottolineato la necessità di un impegno concreto da parte delle istituzioni europee: "Serve una strategia chiara e ambiziosa per superare le frammentazioni regolatorie e rendere il nostro mercato più attrattivo e competitivo".