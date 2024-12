L’Intelligenza Artificiale che potenzia l’essere umano: la proposta di VoceUmana.ai

Ascolta ora 00:00 00:00

L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando il mondo della comunicazione e dell'audio digitale, rendendo possibile ciò che solo pochi mesi fa sembrava irraggiungibile. Preludio, una digital audio agency con sede a Milano, ha lanciato VoceUmana.ai, un servizio innovativo che combina tecnologia avanzata e rispetto per l’elemento umano. Questo strumento offre ai professionisti della voce nuove opportunità e consente alle aziende di adottare una soluzione etica, sostenibile e certificata da un apposito bollino di qualità.

Un’innovazione tecnologica al servizio dell’uomo

VoceUmana.ai utilizza una tecnologia proprietaria supportata dall’AI per replicare con straordinaria fedeltà le voci di speaker professionisti, naturalmente previo consenso. Il sistema consente di generare file audio che riproducono con precisione il suono, lo stile, le intonazioni e le inflessioni della voce originale. Questa tecnologia permette anche di adattare i testi a oltre 30 lingue differenti, mantenendo la stessa voce e offrendo un’esperienza d’ascolto coinvolgente e fluida.

Al centro del processo rimangono le persone: gli speaker professionisti apportano il loro talento e la loro esperienza, garantendo un risultato qualitativamente eccellente. Grazie a questa combinazione tra tecnologia e umanità, VoceUmana.ai rappresenta una soluzione unica nel panorama dell’audio digitale.

Opportunità per le imprese e il mercato

Uno dei vantaggi principali di VoceUmana.ai è la riduzione dei tempi di produzione, che possono essere abbattuti fino all’80%. Questo consente di produrre una maggiore quantità di contenuti audio a costi competitivi, fino a un terzo rispetto al tradizionale voice over, che rimane comunque disponibile come opzione. Nonostante la velocità dei processi, la qualità finale non viene compromessa: il sistema permette anche interventi di correzione sulle registrazioni nella lingua madre dello speaker.

Il servizio si distingue inoltre per la sua versatilità, offrendo un player HTML integrabile nei blog e strumenti multilingua che rispettano la normativa sulla massima accessibilità dei siti web, obbligatoria dal giugno 2025. Questa combinazione rende VoceUmana.ai una scelta ideale per aziende e organizzazioni che vogliono innovare il proprio approccio alla comunicazione audio.

Il mercato dell’audio in crescita

Il mercato dei contenuti audio è in rapida espansione anche in Italia. Secondo l’IPSOS Digital Audio Survey 2023, il 39% degli italiani ha ascoltato un podcast nell’ultimo mese, dedicando a questa attività un tempo una volta e mezza superiore rispetto ad altri contenuti digitali. In particolare, i giovani considerano i formati audio i più efficaci per raccontare storie (65%). Questa tendenza si traduce in un incremento del 170% del tempo di navigazione sui siti che offrono contenuti audio e in un aumento delle visite del 95%.

Grazie alla velocità dei processi e al risparmio economico, VoceUmana.ai si posiziona come una soluzione ideale per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. “Le possibilità offerte da VoceUmana.ai sono pressoché illimitate. Abbiamo lavorato per preservare il talento dei nostri speaker, garantendo al contempo un risultato tecnologicamente avanzato e di alta qualità”, afferma Andrea Thomas Gambetti, fondatore di Preludio.

Sostenibilità ed etica al centro

VoceUmana.ai non è solo innovazione tecnologica, ma anche un modello di business etico e sostenibile. Ogni voce clonata avviene con il consenso esplicito dello speaker, che riceve un compenso per ogni utilizzo. Questo garantisce una collaborazione rispettosa e trasparente tra le parti coinvolte. Inoltre, il bollino “AI Human Inside” certifica che il servizio mantiene al centro l’elemento umano, valorizzando le competenze uniche dei professionisti della voce.

Sul fronte della sicurezza, VoceUmana.ai offre una tutela completa contro eventuali violazioni del copyright, grazie agli accordi sottoscritti con gli speaker. Questo assicura che il servizio venga utilizzato esclusivamente per testi che non richiedano interpretazioni complesse, come manuali tecnici, audioguide, corsi di formazione e articoli.

Un futuro di possibilità

VoceUmana.ai rappresenta una rivoluzione nel settore dell’audio digitale, dimostrando come l’intelligenza artificiale possa amplificare il potenziale umano anziché sostituirlo.

Con un equilibrio perfetto tra innovazione tecnologica, rispetto per l’elemento umano e attenzione alla sostenibilità, questo servizio apre nuove strade per la produzione di contenuti audio di alta qualità.

Per ulteriori dettagli, visitate il sito ufficiale: VoceUmana.ai.