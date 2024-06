La mossa del governo: maxi deduzione per chi assume

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi assume paga meno tasse. Buone notizie per gli imprenditori italiani, è in arrivo un'agevolazione per coloro che incrementeranno il personale. "Il governo Meloni ha varato un'altra importante misura di sostegno all'occupazione. Si tratta di una maxi deduzione al 120 per cento del costo del lavoro per quelle aziende che intendono assumere con contratti a tempo indeterminato”, queste le parole del deputato di Fratelli d'Italia Francesco Filini, responsabile del programma. Ecco le novità della misura.

Il decreto attuativo

È stato pubblicato il decreto attuativo del ministero dell'Economia assieme al ministero del Lavoro, che in attuazione della riforma dell'Irpef, prevede per il 2024 una maggiorazione, appunto del 120%, del costo del lavoro ammesso in deduzione nel caso di aumento del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Viene poi prevista un’altra maggiorazione del 130% se l’assunzione riguarda lavoratori meritevoli di maggiore tutela, inclusi i soggetti con disabilità, donne con almeno 2 figli, giovani ammessi agli incentivi all'occupazione.

I requisiti

In particolare, il beneficio fiscale viene applicato ai soggetti titolari di reddito d’impresa, come società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali principali, e altre entità residenti in Italia. Per le prime tre categorie, le agevolazioni sono estese anche alle loro stabili organizzazioni presenti nel paese. Ulteriori requisiti includono l'effettivo svolgimento dell'attività nei 365 giorni precedenti il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per gli esercizi coincidenti con l'anno civile), escludendo nuove attività e imprese in liquidazione ordinaria o giudiziale. Inoltre, per usufruire della super deduzione del costo del personale, è essenziale registrare un aumento netto di dipendenti a tempo indeterminato entro la fine del 2024 rispetto all'anno precedente.

La proposta di FdI

L’Onorevole Filini ha poi commentato: “È una storica proposta di Fratelli d'Italia che era stata presentato già nella scorsa legislatura, che era nel nostro programma di governo e che adesso diventa realtà: più assumi meno paghi tasse. Intendiamo in questo modo continuare lungo la via tracciata da questo governo dall'inizio del suo mandato, che ha consentito di invertire la tendenza nel mercato del lavoro ottenendo il record di occupazione e portando la disoccupazione ai minimi.

Mentre il Superbonus di Giuseppe Conte è stato un regalo per i proprietari di villette e castelli, il Superbonus di Giorgia Meloni consentirà alle imprese di assumere garantendo così un ulteriore aumento dell'occupazione. Un'altra conferma che i disastri di Pd e M5S sono fortunatamente alle spalle".