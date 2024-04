"L'Italia un Paese che osa", il rapporto GEM sull'attività imprenditoriale di Universitas Mercatorum

L'Italia è in grado di scommettere su sè stessa? L'Universitas Mercatorum cercherà di rispondere a questa domanda presentando il rapporto GEM (Global Entrepreneurship Monitori) Italia 2023-2024, intitolato: "Un paese che osa? L'imprenditorialità come risorsa per l'Italia". Si tratta della più estesa rilevazione dell'attività imprenditoriale a livello internazionale e verrà presentata martedì 16 aprile alle ore 10.00 presso la Sala Longhi di Unioncamere, in Piazza Sallustio 21 a Roma.

L'inizio nel 1999

Il "Rapporto Gem" ha rappresentato un lunghissimo lavoro iniziato nel 1999 che ha interessato oltre 100 paesi nel mondo. Nel 2023, sono stati 46 i paesi coinvolti dove sono state realizzate interviste dirette ad oltre 100mila individui e 2mila a testimoni privilegiati. Un enorme bacino di informazioni che ora possono offrire un'analisi dettagliata dello scenario imprenditoriale nazionale, fornendo dati accurati e approfondimenti significativi sui vari aspetti che caratterizzano il processo individuale della creazione aziendale.

L'analisi

Grazie a questo enorme sforzo si sono potuti esaminare i fattori che possono influenzare la propensione imprenditoriale al fine di comprendere le cause che contribuiscono alla discrepanza tra l'intenzione e l'effettivo avvio di nuove imprese. Comprenderlo significa anche trovare soluzioni per superare il gap e permettere una velocizzazione tra l'intenzione e l'avvio di nuove imprese.

Il programma dell'incontro

Nutrito sarà il programma a cominciare dall'introduzione di Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere. Ci sarà poi l'intervento di Amedeo Teti - Capo Dipartimento Politiche per le Imprese Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Presenteranno il rapporto:

Alessandra Micozzi - Professoressa Ordinaria di Economia Applicata e Preside della Facoltà di Scienze della Società e della Comunicazione Universitas Mercatorum

Donato Iacobucci - Professore Ordinario di Economia Applicata Università Politecnica delle Marche

Seguirà discussione con la presenza:

Giorgio De Rita - Segretario Generale Censis, Claudio Gagliardi - Vice Segretario Generale Area Formazione e Politiche Attive del Lavoro Unioncamere,

Stefano Scarpetta - Direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell’OCSE, Donatella Visconti - Consigliere indipendente Monte dei Paschi di Siena. La conclusione sarà a cura di Bernardo Mattarella - Amministratore Delegato Invitalia

L'incontro sarà moderato da Gaetano Fausto Esposito - Direttore Centro Studi G. Tagliacarne.

A seguire Il rapporto Gem, il senso di un impegno, con- Magnifico Rettore Universitas Mercatorum.