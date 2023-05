Un manager a chiamata per le aziende famigliari italiane. Perché anche una realtà familiare, che spesso non si sente di introdurre nella propria organizzazione un dirigente esterno per paura dei costi o del possibile impatto sugli equilibri interni, può aver bisogno di un professionista esterno. E poco cambia che l’obiettivo sia fare il salto di qualità o affrontare le sfide poste da un contesto nazionale e internazionale in rapidissima evoluzione tra crisi internazionali e post pandemia.

Se non è l’uovo di Colombo, poco ci manca. Quella del Fractional Manager, già diffuso negli Stati Uniti, soprattutto nel mondo delle startup, e introdotto in Italia una dozzina di anni fa da YOURgroup è, infatti, una figura in grado di affrontare esigenze che le Pmi italiane spesso evitano di affrontare.

Un manager per gestire inflazione e complessità del contesto

“Il Covid, le crisi internazionali e i colli di bottiglia delle catene di approvvigionamento globali hanno messo in evidenza una complessità che le imprese di piccole e medie dimensioni spesso faticano o non sono in grado di gestire da sole”, spiega Andrea Pietrini, fondatore e presidente di YOURgroup. “Si pensi alla questione degli approvvigionamenti durante la pandemia, della Great Resignation che sta interessando un po’ tutti i settori nel mondo occidentale o dell’inflazione record dell’ultimo periodo: si tratta di situazioni spesso inedite, che possono mettere in difficoltà anche le realtà più solide e per le quali una figura ad hoc può rappresentare un supporto fondamentale”.

Il Fractional Manager, di fatto un consulente che offre all’azienda la possibilità di poter usufruire di competenze e know-how che in genere richiederebbero l’assunzione di un dirigente, rappresenta una soluzione smart a questo genere di problemi. Ma come funziona? “Il modello prevede una presenza di due-tre giorni a settimana in azienda”, spiega Pietrini. “In questo lasso di tempo il Fractional Manager è in grado di individuare dove agire per ottimizzare il funzionamento di un’organizzazione, sia che si tratti della gestione delle risorse umane, sia di affrontare le sfide finanziarie di una crisi internazionale o di una fiammata inflazionistica, sia che si tratti di affrontare difficoltà logistiche”.

Una formula che piace anche ai manager

Una ricetta in grado di soddisfare non solo le esigenze delle aziende, ma anche quelle dei manager, che possono valorizzare la propria professionalità sul libero mercato e, contemporaneamente, gestire come preferiscono l’’equilibrio tra vita lavorativa e famigliare. “C’è il tema del work-life balance, ma anche quello delle aziende che in questa fase stanno riducendo le forze, manager compresi”, aggiunge Pietrini. Nessuna sorpresa, quindi, che in questa fase le richieste da entrambe le parti siano tantissime.

“Noi riceviamo circa 250 curriculum al mese, che selezioniamo attraverso un percorso che prevede 2 test (attitudinali e di soft skills), 3 colloqui e la richiesta di 2 referenze”, spiega Pietrini. “Una volta superata la selezione, che è molto rigorosa perché noi ci posizioniamo nella fascia alta di mercato per cui abbiamo solo manager di grandi qualità, si entra di fatto in questa nuova categoria professionale, per la quale noi ci limitiamo a far incontrare la domanda da parte delle aziende con l’offerta da parte dei professionisti”.

Le richieste? Così tante che si fatica a soddisfarle

Il modello di YOURgroup prevede che il manager riconosca una piccola fee alla società, mentre per l’azienda che eventualmente usufruisce dei suoi servizi non ci sono costi. “Anche la contrattazione tra le parti è assolutamente libera, al punto che noi non sappiamo nemmeno a quali condizioni si concretizzino poi eventuali accordi”, assicura Pietrini.

Una formula light, quindi, per un’operazione che sempre più aziende decidono di avviare. “Le richieste in questa fase sono così tante che non abbiamo abbastanza manager per soddisfarle”, spiega il fondatore di YOURgroup. “Tra l’altro, la complessità del mondo che stiamo vivendo sta facendo emergere il valore dell’esperienza, per cui anche i manager più maturi vengono molto apprezzati”.