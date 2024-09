Mediaset, Berlusconi esulta: "Tutti i fondamentali in crescita"

Ascolta ora 00:00 00:00

Pier Silvio Berlusconi, Ceo di Media for Europe, ha fatto il bilancio dell'andamento complessivo nel corso di un'intervista rilasciata al Tg5. Nonostante quello in cui opera Mediaset sia un settore particolarmente concorrenziale, l'azienda italiana mantiene salda la propria leadership in diversi Paesi europei, grazie soprattutto a una visione d'impresa lungimirante. " Siamo riusciti a diventare leader anche in Spagna e abbiamo una importante presenza in Germania, ma tutto parte dall'Italia ", ha spiegato l'amministratore delegato del Biscione.

Durante le varie crisi che si sono susseguite negli ultimi anni, ha spiegato Berlusconi, " il mercato della pubblicità è passato da 10 miliardi di euro a 6 miliardi, una perdita dei 40%. Ora, buona parte di questi investimenti sono stati recuperati, ma c'è tantissima concorrenza, anche da parte del web ". Eppure, nonostante le difficoltà che sono state incontrate, ha proseguito il Ceo di MfE, " noi siamo riusciti a continuare a investire e anche a crescere ". L'ampia concorrenza non ha impedito a Mediaset di sperimentare e di introdurre numerose novità nel suo bouquet di proposte al pubblico, scelta che Berlusconi rivendica con orgoglio: " Abbiamo tenuto molto alta l'asticella per quantità e qualità di prodotto in cui offriamo intrattenimento, informazione e fiction in maniera totalmente gratuita, senza canone, senza abbonamenti, e anche questo è un dato importante ".

Lo sviluppo dell'azienda è certificato dai numeri e, come ha sottolineato l'amministratore delegato, " tutti i fondamentali in crescita. Ricavi in crescita, risultato operativo in crescita, utile in crescita, posizione finanziaria netta migliorata dalla fine dell'anno scorso di 240 milioni ". E a questo si aggiunge l'ottimo risultato in Borsa, dove " il nostro titolo cresce di più della media di tutti i broadcaster in Europa ". Sono risultati incoraggianti, che permettono un'ampia visione e, soprattutto, consentono di creare lavoro, soprattutto per i giovani.

Visto che le cose stanno andando bene e pensando di fare il miglior investimento per il futuro, abbiamo lanciato questo programma di nuove assunzioni concentrato su under 30 e donne, e ci stiamo riuscendo

il nostro organico non è in discesa ma è in crescita cioè Mediaset sta creando nuova occupazione

", ha spiegato Berlusconi. E proprio grazie a questa strategia, ha proseguito, "".