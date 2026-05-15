Mermec passa alla Germania

Da Monopoli alla Germania il passo è breve, o almeno così sembra per Mermec. La società pugliese ha infatti ceduto a Siemens parte delle sue attività «nel settore del segnalamento ferroviario, elettrificazione, telecomunicazione, diagnostica, analisi e infrastruttura dati globale». Restano invece fuori dal perimetro dell'operazione Angelstar, Mont Saint Michel con la sua controllata Compagnie des Signaux e MerMec Deutschland. La parte coinvolta nell'operazione ha registrato nel 2025 ricavi per circa 430 milioni, con 1.700 collaboratori.

A spiegare le motivazioni della vendita delle attività chiave di MerMec ci ha pensato Vito Pertosa (in foto), il fondatore di Mermec: «Formalmente sono in pensione da 9 mesi, al momento la mia salute non è delle migliori, i miei figli hanno la loro strada autonoma con le loro aziende». Per questa ragione, ha proseguito, «ho cercato un gruppo molto solido nel settore, per garantire un futuro sereno ai miei bravi colleghi, che hanno contribuito a rendere MerMec la realtà che è oggi, ovunque essi siano.

Entrare a far parte di Siemens offrirà loro una realtà globale, fortemente orientata all'innovazione e alla crescita sostenibile oltre che sostenere le realtà del Mezzogiorno d'Italia che hanno bisogno di svilupparsi e dar vita a nuova occupazione di qualità».

Entrambe le società hanno concordato di non divulgare i termini finanziari dell'accordo.