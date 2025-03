Mfe, Pier Silvio Berlusconi: "Con mossa su ProsiebenSat parlerà a 200 milioni di persone"

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il consolidamento del gruppo tedesco ProsiebenSat, Mfe raggiungerà in Europa quasi 200 milioni di persone. È questo il numero che Pier Silvio Berlusconi ha annunciato la scorsa settimana, nella serata organizzata da Publitalia un paio di giorni dopo il lancio dell'offerta sulla tivù bavarese. “Abbiamo fatto – ha detto il numero uno di Mediaset - quello che si può definire un piccolo passo, però verso quello che speriamo essere un grande futuro. Il prossimo passo è raggiungere un'impronta, un footprint, come dicono sempre gli inglesi, più grande e veramente internazionale. Tenete conto che se il progetto riesce, e arriveremo a influire, consolidare la Germania, MFE tra Italia, Spagna e Germania parlerà a quasi 200 milioni di persone”.

Al Portrait di Corso Venezia, a Milano, con il presidente di Publitalia Stefano Sala, erano presenti imprenditori, investitori pubblicitari e top manager delle più grandi aziende italiane e internazionali che hanno contatti e lavorano con Mfe. Tutti a sentire direttamente da Berlusconi i termini dell’operazione lanciata in Germania, con la quale Mfe punta, almento per ora, a superare il 30% di Proseiben. A loro l’Ad di Mfe ha anche ricordato i valori fondanti di un’azienda che è un unicum: “Qui c'è un qualcosa di più. Qualcosa che conta davvero, qualcosa che ha un valore insostituibile - ha detto Pier Silvio -. Questo qualcosa è il rapporto umano. Vogliamo avere e ci sentiamo di avere un rapporto di vicinanza, di stima, persino di amicizia con tutti voi. Pensiamo che questo sia importante, lo è di sicuro per noi e speriamo lo possa essere anche per voi, perché è davvero un valore insostituibile”.

Così non poteva mancare, nel momento della costruzione del futuro di Mediaset, il ricordo delle origini. Un passaggio nella memoria, come sempre commosso, di chi ha inventato tutto in casa Mediaset: “Il pensiero, quando vengo a queste serate, va spontaneamente al mio papà, a mio padre. In queste serate, lui si trasformava, diventava spontaneo, si lasciava andare, si sentiva a casa, tornava a fare il suo vero mestiere, molto più della politica, un mestiere fatto di concretezza, di sincerità, di ottimismo”.

L’Opa volontaria

lanciata da Mfe su ProsiebenSat, a un prezzo intorno ai 5,7 euro per azione, aspetta ora il via libera delle diverse atutorità competenti, atteso entro maggio, Così da poter avviare e chiudere l’operazione prima dell’estate.