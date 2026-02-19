Micam, innovazione per il “rinascimento” della scarpa

Prodotto, crescita e innovazione sono al centro di Micam 101 il salone internazionale della calzatura che si tiene dal 22 al 24 febbraio in Fiera Milano e ha per tema "Rinascimento Primordiale" con collezioni, proposte, idee e creatività di 794 marchi - 402 internazionali e 392 italiani - che confermano il ruolo globale della manifestazione e in particolare per l’industria calzaturiera Made in Italy. Edizione con molte novità perché diventa un ecosistema che mette al centro le esigenze del mercato e grazie agli investimenti nel programma di incoming internazionale e alla selezione qualificata di buyer, rafforza la sua vocazione di supporto per export e internazionalizzazione mentre il layout è stato rinnovato per valorizzare innovazione e contenuti.

Prodotto al centro con la nuova distribuzione dei padiglioni espositivi con un percorso attraverso aree tematiche che permette a buyer e visitatori di scoprire l’eccellenza del settore. Il padiglione 1 ospita le calzature che vanno dall’eleganza delle occasioni importanti al comfort della quotidianità; il padiglione 3 mette in mostra stile e creatività per calzature che vanno oltre il formale; i padiglioni 2 e 4 sono dedicati a innovazione e contemporaneità per calzature che raccontano l’evoluzione della moda e del gusto; il padiglione 5 ospita le calzature che riflettono gli stili e le tendenze globali.

Il Padiglione 3, in particolare, è il cuore pulsante dell’innovazione, con la piazza Micam Next che ospita l’area Future of Retail, le tecnologie che stanno cambiando il punto vendita, asset strategico dedicato all’evoluzione del retail di domani. Tra le soluzioni presentate: SizeWise, tecnologia Ai che ottimizza le raccomandazioni di taglia contribuendo alla riduzione dei resi; Weev, piattaforma SaaS che integra gemelli digitali, gestione dati Esg e ricerca tramite Ai Co Pilot; Solaya, soluzione che consente ai brand di produrre contenuti fotografici di alta qualità direttamente da smartphone, riducendo tempi e costi di produzione.

A Micam Next sono protagonisti anche i seminari curati da Wired Italia, l’area Trends & Materials, le presentazioni delle tendenze e della Buyer’s Guide, le aree Emerging Designer e Future of Retail, creando un polo dedicato all'innovazione e alle nuove tendenze del settore.

Sul tema, importante dal punto di vista del retail, dell’acquisto di nuovi prodotti riducendo l’invenduto e ottimizzando l’impatto commerciale, Micam offre in esclusiva e in collaborazione con Livetrend una piattaforma digitale all’avanguardia nel campo dell’analisi di tendenza e di mercato, l’innovativa soluzione digitale che si basa sull’intelligenza artificiale e analizza milioni di immagini e informazioni provenienti da diverse fonti web e grazie ad algoritmi elabora le macrotendenze stagionali. Instagram, E-commerce, sfilate di moda e interesse dei consumatori sono così utilizzati per supportare le previsioni di tendenza.

Al centro del Padiglione 5 si rafforza la collaborazione con Mipel, la fiera internazionale dedicata alla pelletteria con M&M – The Hub, un nuovo spazio pensato per accogliere iniziative e progetti sviluppati in piena sinergia tra Micam e Mipel. Obiettivo: offrire ai visitatori delle due manifestazioni un’esperienza integrata, contemporanea e ricca di contenuti ad alto valore. All’interno dell’Hub, Micam Academy e Mipel Factory sono riunite in un’unica anima che combina formazione, ricerca, sperimentazione tecnica e approfondimento professionale. Un ambiente dinamico e partecipativo, progettato per favorire un percorso continuo di apprendimento e relazione, dove aziende e buyer dei settori calzaturiero e pellettiero potranno incontrarsi, confrontarsi e fare networking.

La Micam Academy prende vita come un vero laboratorio artigianale: attraverso workshop dedicati, gli studenti delle scuole potranno avvicinarsi all'Arte della Calzatura realizzando modelli unici caratterizzati da una tomaia tecnica "one-piece" disegnabile, sviluppata con materiali ortopedici d'avanguardia.

Sotto la guida dei maestri die l'estro di artisti del mondo dei fumetti, verranno prodotti 100 esemplari esclusivi dotati di suole barefoot fornite da Vibram e completati dal logo "Micam Milano" ricamato e da un tag Nfc che anticipa il futuro passaporto digitale, permettendo di consultare l'intero processo produttivo via smartphone.