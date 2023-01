Microsoft in difficoltà. Licenzia 11mila dipendenti

Stretta in arrivo anche per Microsoft. Nella giornata di oggi, infatti, il colosso tech ha annunciato una riduzione del personale. Si parla di ben 11mila lavoratori, che si traduce in un taglio del 5% dei dipendenti.

Già nei giorni scorsi stavano circolando dei rumors insistenti. La notizia di oggi sta rimbalzando su tutti i giornali statunitensi. Si tratta di migliaia di persone che si troveranno presto senza un posto di lavoro, come è accaduto, ad esempio, per Twitter e per Facebook.

Il taglio di personale che sarà applicato, fa sapere Microsoft, inciderà per 1,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno. Una scelta obbligata, dal momento che solo nell'ultimo anno il titolo della società ha perso il 23%. "Ho fiducia nel fatto che Microsoft emergerà più forte e competitiva ", è stato il commento dell'amministratore delegato Satya Nadella.

Forse Microsoft risorgerà dalle proprie ceneri, come affermato dal suo Ad, ma rimane il fatto che tante persone si ritroveranno presto a casa senza occupazione. Non si tratta, fra l'altro, del primo taglio operato dal gruppo Usa. Nell'ultima parte del 2022 il personale era già stato diminuito dell'1%. Sempre Satya Nadella, tempo addietro, aveva dichiarato in una intervista concessa a Cnbc che nei prossimi due anni Microsoft si sarebbe dovuta preparare ad affrontare momenti impegnativi.

Un'altra importante tech, in sostanza, si trova in una situazione di difficoltà e decide di "giocare in difesa", come Meta, che lo scorso novembre ha tagliato più di 10mila posti di lavoro, o Amazon, che si appresta a licenziare circa 18mila dipendenti. Non va meglio a Apple e Google, che hanno bloccato le assunzioni.

Le più importanti aziende tecnologiche, insomma, si vedono costrette a ridurre la forza lavoro in conseguenza ai segnali di crisi economica globale. Ciò avviene dopo che molte di esse hanno assunto decine di migliaia di dipendenti aggiuntivi durante la pandemia.

Nel caso di Microsoft, il taglio di 11mila lavoratori sui 220mila dipendenti attualmente impiegati potrebbe addirittura essere maggiore. Secondo quanto riportato da Sky News, un annuncio ufficiale dovrebbe essere fatto a giorni.

L'amministratore delegato e presidente Satya Nadella dovrebbe aggiornare gli investitori sulla performance finanziaria il prossimo 24 gennaio.