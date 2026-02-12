Moby e Tirrenia celebrano “l’amore” per i viaggiatori

Non solo una ricorrenza romantica, ma un’occasione per partire, Moby e Tirrenia festeggiano San Valentino con una promozione pensata per chi ama viaggiare in compagnia. Le due compagnie, che da sempre mettono il viaggio al centro dell’esperienza di vacanza, lanciano un’offerta speciale che premia chi prenota entro il 15 febbraio. Il “regalo” è chiaro, sconto del 100% sulla tariffa passeggero per il secondo adulto, oppure per un adulto che viaggia con un bambino tra i 4 e gli 11 anni.

Come funziona la promozione

La promozione è attiva per tutte le prenotazioni effettuate da oggi fino a domenica 15 febbraio e prevede l’applicazione automatica dello sconto sulla tariffa passaggio ponte del secondo adulto. Restano esclusi dal beneficio tasse, diritti e costi accessori, compreso il contributo EU ETS.

L’iniziativa riguarda le partenze Moby verso Sardegna e Corsica programmate fino al 30 settembre 2026, ad eccezione della tratta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio e viceversa. Per quanto riguarda Tirrenia, la promozione è valida sulle linee Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia per viaggi compresi tra il 1° giugno e il 30 settembre.

Come per tutte le offerte a disponibilità limitata, lo sconto è applicabile fino a esaurimento dei posti riservati alla promozione nelle date previste. È comunque possibile aggiungere alla prenotazione cabine e poltrone pagando il relativo supplemento. L’offerta, infine, è cumulabile con altre iniziative attive, tra cui il buono sconto del 20% da utilizzare per un viaggio successivo.

Sardegna e Corsica più vicine che mai

Grazie a questa iniziativa, organizzare una vacanza verso Sardegna e Corsica diventa ancora più conveniente. L’idea delle compagnie è semplice, far cominciare la vacanza già dal momento dell’imbarco, trasformando il tragitto in un’esperienza da vivere e condividere. Un modo concreto per invitare coppie, famiglie e amici a scegliere il mare non solo come meta, ma anche come parte integrante del viaggio.

Servizi di bordo tra comfort e innovazione

A rendere la traversata ancora più confortevole è l’ampia gamma di servizi disponibili su tutta la flotta. I passeggeri possono navigare con il Wi-Fi gratuito a bordo di Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, mentre gli appassionati di sport hanno la possibilità di seguire gli eventi trasmessi da Sky sui maxischermi presenti sulle navi.

Grande attenzione è riservata anche alla ristorazione, che punta su ingredienti freschi, piatti leggeri e proposte legate alla stagionalità. Sulle ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy, operative tutto l’anno sulla rotta Livorno-Olbia, l’offerta gastronomica diventa protagonista assoluta, un intero ponte è dedicato al mondo del food, con spazi e formule di show cooking che trasformano il viaggio in una vera esperienza culinaria in mezzo al mare.

Un invito a partire, tutto l’anno

San Valentino è solo il punto di partenza.

L’obiettivo di Moby e Tirrenia è accompagnare i passeggeri in ogni stagione, con offerte dedicate e servizi sempre più curati. Perché, come suggerisce la compagnia, l’amore per il viaggio non dura un giorno solo. E la vacanza può iniziare già dala bordo.