"Mondadori azienda di libri, siamo solidi". La soddisfazione di Marina Berlusconi per i risultati 2023

Marina Berlusconi, presidente del gruppo Mondadori, ha commentato gli " ottimi " risultati del 2023, che " premiano ancora una volta quel percorso di profonda trasformazione che in questi anni abbiamo intrapreso e portato a termine ". Oggi, prosegue la primogenita di Silvio Berlusconi, " siamo un'azienda di libri, dai quali proviene circa il 90% dei nostri ricavi e dei nostri margini ". L'analisi del presidente di Mondadori mette l'accento sulla solidità, dal punto di vista economico e patrimoniale del gruppo, che con il tempo è riuscito a " ridurre progressivamente " la sua presenza nel settore dei periodici, " un tempo centrale, ma oggi alle prese con una crisi irreversibile ".

Quindi, prosegue Berlusconi, " con ricavi in aumento a 904.7 milioni confermiamo il nostro obiettivo di raggiungere il miliardo nei prossimi tre anni. La redditività risulta in crescita a 152.1 milioni, con una marginalità del 16,8% ". Inoltre, " anche grazie a una brillante generazione di cassa ordinaria che sale fino a sfiorare i 70 milioni, l'indebitamento resta contenuto a 86 milioni (escludendo IFRS 16), sebbene siano state effettuate alcune importanti acquisizioni ". Gli investimenti sono sempre stati una caratteristica distintiva dell'attività di Mondadori: " Nel corso degli anni non abbiamo mai smesso di investire: dai libri Rizzoli alla scolastica De Agostini, fino alle operazioni più recenti nei fumetti o nella promozione e distribuzione per editori terzi in una logica di verticalizzazione della nostra presenza nei libri ".

Ma, spiega Berlusconi, nel corso degli anni, " sono state fatte operazioni mirate anche nel digitale, settore su cui manteniamo un forte interesse ". I risultati che sta ottenendo Mondadori, aggiunge il suo presidente, sono " un segnale positivo per tutto il Paese ". Il libro, ha spiegato Marina Berlusconi, " è forse il mezzo di comunicazione più antico " e si sta dimostrando anche " il più resiliente, capace di mantenersi eternamente giovane in un'epoca di cambiamenti continui e velocissimi ".