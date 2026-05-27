Montalbera investe 550.000 euro nell'accoglienza enoturistica del Monferrato

Nel cuore del Monferrato, Montalbera continua il proprio percorso di crescita e valorizzazione del territorio con un importante investimento da 550 mila euro dedicato all'accoglienza e all'enoturismo.

Nasce così la nuova terrazza panoramica "Dolce Vita", uno spazio esclusivo immerso tra i vigneti che interpreta in chiave contemporanea la filosofia di ospitalità della cantina. L'area, di circa 700 metri quadrati, ospiterà quattro gazebo suite, 25 postazioni lettini e una piscina a sfioro di 16 metri per 6 con acqua salata mantenuta costantemente alla temperatura di 28 gradi. Un luogo pensato per offrire armonia, relax ed emozione, affacciato direttamente sull'anfiteatro vitato del Ruchè firmato Montalbera.

L'intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso che vede Montalbera non soltanto tra le più prestigiose realtà vitivinicole piemontesi, ma anche tra i riferimenti per l'accoglienza e le esperienze dedicate a wine lovers italiani e internazionali, all'interno di un modello di turismo del vino sempre più orientato alla valorizzazione della cultura e dell'identità del territorio.

Accanto alla terrazza, trova spazio anche un salone polivalente con capienza fino a 100 persone e cucina privata, pensato per ospitare matrimoni, battesimi, eventi aziendali, convention e celebrazioni.

"Questo investimento rappresenta per noi un ulteriore valore aggiunto nel percorso di crescita di Montalbera, una realtà già riconosciuta a livello nazionale e internazionale per l'eccellenza e l'identità dei propri vini''. dichiara Franco Morando."Dopo il grande successo delle nostre cinque wine suite, sentivamo /a necessità di investire ulteriormente nell'accoglienza e nell'ospitalità, valorizzando non soltanto Montalbera ma l'intero territorio del Monferrato. La nuova piscina a sfioro, immersa tra i vigneti e affacciata sul cuore aziendale, rappresenta un investimento importante che siamo certi verrà apprezzato dai tanti enoturisti che ogni giorno scelgono la nostra realtà".

L'esperienza firmata Montalbera si completa con il wine shop, aperto sette giorni su sette, che consente l'acquisto diretto dei vini in cantina, e con le cantine sotterranee che custodiscono oltre 400 barrique. Un percorso di visita della durata di circa un'ora e mezza, che accompagna gli ospiti alla scoperta dell'identità produttiva e del patrimonio vitivinicolo aziendale. Il progetto enoturistico si arricchisce inoltre di una proposta esperienziale più ampia che comprende attività immersive tra i vigneti e negli spazi della tenuta, come yoga in barricata, picnic in vigna, e-bike tour ed esperienze a cavallo o in vespa, pensate per valorizzare il paesaggio e il rapporto diretto con il territorio.

Ma i progetti non si fermano qui. Montalbera guarda già al futuro con la realizzazione di tre nuovi alloggi vacanza, pensati per un pubblico alla ricerca di un soggiorno più indipendente e flessibile. Le nuove strutture saranno dotate di cucina autonoma e dedicate ai turisti che desiderano vivere il Monferrato con tempi e modalità personalizzate.

Con questo investimento, Montalbera conferma la propria visione: fare del vino non solo un prodotto d'eccellenza, ma il centro di un'esperienza autentica capace di unire territorio, ospitalità e cultura del vivere italiano.