Nasce il fondo Leonardo Del Vecchio Students Award

Nicoletta Zampillo Del Vecchio, Presidente Fondazione Leonardo Del Vecchio Francesco Billari, Rettore dell'Università Bocconi

E’ stato siglato lo storico accordo tra Fondazione Leonardo Del Vecchio e Università Bocconi che, per la prima volta, vede l’istituzione di un fondo che garantirà perennemente l’accesso all’eccellenza della formazione a giovani di talento svantaggiati. L’accordo è stato voluto da Nicoletta Zampillo Del Vecchio, Presidente di Fondazione Leonardo Del Vecchio, e da Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi. Alla firma dell’accordo che istituisce il fondo Leonardo Del Vecchio Students Award erano presenti anche il Presidente dell’Università Bocconi Andrea Sironi e l’Amministratore Delegato Riccardo Taranto. Il fondo Leonardo Del Vecchio Students Award, dotato di 20 milioni di euro, si compone di un primo milione con cui è già stato finanziato lo scorso anno il percorso di studi di 14 studentesse e studenti, e dei restanti €19 milioni donati all’Università per garantire l’istituzione permanente e perenne di borse di studio. Il fondo sosterrà ogni anno almeno 10 giovani con limitate disponibilità economiche che abbiano passato il test di ammissione obbligatorio per tutti.

Nicoletta Zampillo Del Vecchio, Presidente della Fondazione Leonardo Del Vecchio, spiega: “Ho avuto l’immenso privilegio di vivere al fianco di un uomo dai solidi principi e con una straordinaria capacità di visione sul futuro. Costituendo la Fondazione, Leonardo ha voluto creare, con estrema generosità, uno strumento che potesse incidere positivamente sulla società. Il mio impegno è che questo suo volere sia tramandato nel tempo e con sempre maggior forza. Oltre alla sanità, dove insieme abbiamo già avviato progetti importanti, guardiamo con particolare attenzione all’educazione, perché i giovani sono il nostro futuro. Leonardo ha sempre creduto in loro. Come Fondazione vogliamo essere a fianco di ragazzi e ragazze perché tutti - senza che barriere di alcun tipo li dividano - possano accedere agli studi migliori e contribuire alla costruzione di una società nuova e una leadership più inclusiva. Per questo, e per aver trovato nel Rettore Billari una guida così ispirata ai valori del fondatore dell’Università tanto vicini ai principi di mio marito, la Fondazione ha scelto Bocconi come primo Istituto con cui far partire l’iniziativa. Come per tutti i progetti che finanziamo seguirò da vicino il suo sviluppo. Soprattutto, sarò vicina agli studenti e alle studentesse che avranno le borse di studio Leonardo Del Vecchio: devono sapere che noi siamo qui per sostenerli e aiutarli a realizzare i loro sogni. Facciamo il tifo per loro”.

Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi sottolinea: “La Bocconi, nata nel 1902 dalla lungimiranza e generosità di un imprenditore, Ferdinando Bocconi, è un’istituzione senza scopo di lucro, che ha l’ambizione di avere un impatto sulle persone e la società, migliorandone la vita. Imprenditore e filantropo, Bocconi condivide con Del Vecchio la consapevolezza e volontà di agire per sostenere le comunità e in particolare le nuove generazioni a cui anno dopo anno lasciamo il testimone di agenti del cambiamento. Il Leonardo Del Vecchio Students Award è la sintesi di questa comunione di obiettivi e missione. Un accordo storico e permanente che garantirà per sempre agli studenti provenienti da famiglie economicamente svantaggiate di scegliere la nostra università e di laurearsi solo assicurandosi di avere i requisiti di merito indispensabili per farlo. Meritocratica, accessibile e inclusiva: la Bocconi in questo accordo ritrova il suo dna e i valori del suo fondatore”.

Nata dalla volontà di Leonardo Del Vecchio, imprenditore dalla visione non comune che ha segnato lo sviluppo dell’economia italiana, la Fondazione Del Vecchio è un ente non profit voluto dall’imprenditore come progetto di give back, di restituzione alla collettività. Oggi la Fondazione è guidata da Nicoletta Zampillo Del Vecchio che, in qualità di Presidente, è impegnata a garantire la custodia dei valori che hanno contraddistinto l’attività del marito, come uomo e come imprenditore, nel corso della sua vita.

Lo fa proponendo e sposando progetti in grado di poter generare un reale e significativo impatto sociale negli ambiti prioritari indicati da suo marito Leonardo: educazione, sistema sanitario, ricerca, sostegno in situazioni di bisogno.