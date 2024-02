Oniverse spinge i ricavi accelerando sull’estero

Oltre 3,1 miliardi di fatturato, in crescita del 5,5% a cambi costanti, trainato in particolare dalla crescita dei ricavi esteri che ormai rappresentano una quota del 62% rispetto al totale. Questi sono i numeri preliminari del 2023 per Oniverse, che è la nuova denominazione assunta dallo scorso dicembre dall’ormai ex gruppo Calzedonia. Il gruppo guidato da Sandro Veronesi ha proseguito la sua campagna di espansione a livello di punti vendita: nel corso dell'esercizio, infatti, il saldo delle aperture evidenzia un incremento di 314 nuovi punti vendita, dei quali 248 all'estero. Alla fine di dicembre dello scorso anno operavano con i marchi del gruppo un totale di 5.644 punti vendita, di cui 3.732 all'estero e 1.912 in Italia.

Il maggior impegno in termini di aperture ha interessato Stati Uniti, Francia, Spagna e Brasile. Presente in 59 paesi - nel corso del 2023 ha iniziato a operare anche la filiale messicana - Oniverse intende perseguire la sua politica di consolidamento nei principali mercati europei, continuando lo sviluppo anche in paesi extraeuropei ritenuti interessanti. A perseguimento dei suoi scopi il gruppo ha spinto sugli investimenti che hanno superato i 563 milioni di euro, ripartiti in tutti gli ambiti di attività: tra retail, progetto d’integrazione tra negozi ed e-commerce, logistica e produzione.

L’acquisizione nel corso dell’esercizio dell’88% nel Cantiere del Pardo, azienda storica del settore yachts, ha rappresentato l’ingresso nel settore nautico. Rimane forte la presenza nell’ambito dell’abbigliamento con i brand Falconeri e Antonio Marras (che ha aperto cinque nuovi punti vendita), oltre a Calzedonia, Intimissimi e Tezenis. Nel 2023 sono stati aperti i primi punti vendita «Tezenis kids», nuovo format dedicato ai più piccoli. Nel 2023, infine, Signorvino ha mosso i primi passi all'estero con due importanti aperture a Parigi e Praga.