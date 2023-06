OnMetaverse Summit, tech conference al MiCo Milano

Vedere il mondo grazie allo spatial computing, insieme all'intelligenza artificiale e alle tecnologie del Web3: ovvero il metaverso la bussola per l'evoluzione del business e la nascita di un nuovo settore. Evoluzione o rivoluzione prossima ventura che è al centro di un grande evento organizzato da Fiera Milano e AnotheReality, eccellenza italiana dell’ecosistema del metaverso e dei mondi immersivi, la nuova edizione internazionale dell’OnMetaverse Summit, in programma dall’8 al 9 novembre all’Allianz MiCo di Milano, con una visione audace: creare una tech conference di rilevanza internazionale chi si concentri non solo sulle tecnologie, ma su creatività, design e business “del e nel” metaverso e che, con un occhio di riguardo all’etica e alla sostenibilità, ospiti le idee e le soluzioni dei creatori di internet del futuro.

OnMetaverse Summit riunirà nell’area expo e nelle conference rooms aziende, designer, sviluppatori, creator, marketer e innovatori per esplorare, approfondire, analizzare le ultime tendenze e i casi d'uso delle tecnologie legate al nuovo paradigma del metaverso e del Web3 sono le tecnologie con cui porteremo in un futuro ormai prossimo strategie, obiettivi di business. Con oltre 80 relatori internazionali che interverranno sui palchi tematici, la kermesse offrirà un’analisi approfondita dei temi e degli argomenti del futuro, declinandoli su più livelli.

OnMetaverse Summit tratterà le applicazioni creative e commerciali delle tecnologie chiave che fanno parte del paradigma del metaverso: mondi virtuali, Vr/Ar, sensori e wearables, Intelligenza Artificiale, Web3 e Blockchain. I professionisti del settore discuteranno durante le tavole rotonde di formazione, arte digitale, remote collaboration, creazione di contenuti creativi, marketing immersivo. E, cosa importante, si terranno numerose dimostrazioni e workshop nell’Extensive Experience Area, oltre a eventi satellite di intrattenimento dal vivo.

OnMetaverse Summit fa parte di un network di eventi orientati al futuro del business. Nelle stesse date, infatti, all’Allianz MiCo si terranno BizBang Show, l’evento dedicato alla digital transformation b2b, Aixa, il summit italiano che si concentra sui casi di applicazione e uso dell’Intelligenza artificiale e Smxl, appuntamento focalizzato sulle conoscenze del marketing digitale. Tutte opportunità per fare networking e confrontarsi sui topic più importanti del futuro del business.