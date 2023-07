Parchi divertimento: i cinque più popolari in Italia. Prezzi, orari e specialità

In Italia, sparsi da Nord a Sud, esistono numerosi parchi divertimento adatti a tutta la famiglia. Luoghi magici dove, grazie alle giostre e alle varie attrazioni, domina un’atmosfera vivace e allegra. Un’atmosfera esaltata dagli invitanti profumi delle leccornie da assaporare tra un giro su una giostra e un’altra.

Queste strutture sono adatte a persone di tutte le età: i più piccoli possono scatenarsi in sicurezza mentre gli adulti, staccando dallo stress e dalla routine quotidiana, ritornano per qualche ora bambini. Di parchi divertimento ne esistono davvero tanti e per ogni gusto. Il sito travel365.it ha stilato una classifica, in base a un sondaggio che ha coinvolto oltre 100mila membri della community, delle strutture più amate.

Noi abbiamo preso in considerazione le prime 5 posizioni. Primo posto spetta a Gardaland. Mirabilandia e Caribe Bay completano il podio rispettivamente seconda e terza. Nella top five figurano anche Leolandia e Etnaland. Ogni struttura ha la sua particolarità, ma tutte presentano un elemento comune: il divertimento. Sì perché una volta varcato il cancello si entra in un mondo incantato dove si ha la sicurezza di trascorrere qualche ora in assoluta spensieratezza.

Gardaland

Questo enorme parco divertimenti, che si estende su una superficie di circa 445.000 metri quadrati, è situato nei pressi del Lago di Garda e più precisamente a Castelnuovo del Garda. La struttura accoglie quasi 3 milioni di visitatori all'anno e vanta un primato: è stato il primo grande parco divertimenti d’Italia (1975). La struttura dispone oggi di oltre 40 attrazioni.

Dal 2008, al parco a tema è stato aggiunto il Gardaland Sea Life Aquarium, un acquario attraverso il quale si può esplorare la vita marina. Come se non bastasse dal 2021 è stato realizzato anche il parco acquatico LEGOLAND® Water Park Gardaland.

Mirabilandia

Mirabilandia è il parco divertimenti della Riviera romagnola, il più grande d’Italia per superficie e il secondo più visitato tra quelli italiani. La struttura si sviluppa intorno a 3 laghi ed è immersa nel verde. L’area tematica è suddivisa in 7 zone.

Nel 2003 il parco è stato ampliato con la costruzione del parco acquatico Mirabeach dove sono presenti spiagge artificiali e piscine che simulano le onde. Per accedere alla zona acquatica è necessario pagare un piccolo supplemento.

Caribe Bay

Eletto diverse volte miglior parco acquatico d'Italia, Caribe Bay è situato nella zona turistica di Jesolo in Veneto. La struttura è divisa in 8 aree tematiche e vanta 26 attrazioni. Qui si trova uno degli scivoli più alti del mondo (42 metri) e la torre più alta d'Europa dalla quale i più coraggiosi possono cimentarsi con il Bungee Jumping di 60 metri.

È presente una zona semicoperta dove ogni giorno si svolgono spettacoli di animazione. Il Parco dispone di un parcheggio a pagamento e di un servizio spiaggia con ombrelloni e lettini.

Leolandia

Leolandia è il primo parco tematico in Italia dedicato a famiglie con bambini. Al momento della sua inaugurazione, avvenuta nel 1971, era conosciuta come Minitalia. La struttura vanta oltre 40 attrazioni e offre spettacoli originali, attrazioni itineranti.

Magia assicurata con i personaggi più amati dei cartoni animati come Peppa Pig, Masha&Orso e Il Trenino Thomas. Non manca un’area dedicata a Minitalia con le sue 160 riproduzioni di monumenti in miniatura.

Etnaland

La struttura, che si estende su una superficie di circa 280.000 metri quadrati, è il parco più grande del Sud Italia. Sono 58 le attrazioni presenti tra giostre (Themepark) e scivoli (Aquapark).

Gli amanti della natura possono visitare il giardino botanico mentre per chi è interessato a fare un salto nel passato c'è il Parco della Preistoria.

Le aperture

Gardaland: i giorni di apertura e gli orari variano in base al periodo. Fino al 10 settembre il Parco è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 23 (salvo alcuni giorni in cui la chiusura è prevista all’1.00). Apertura prevista anche in tutti i weekend di ottobre e durante tutte le festività di dicembre e gennaio.

Mirabilandia: aperto tutti i giorni fino 13 settembre. Poi il sabato e la domenica fino al 5 novembre. Apertura straordinaria dal 30 ottobre al 2 novembre.

Caribe Bay: è aperto tutti i giorni della settimana fino al 10 settembre 2023 dalle 10:00 alle 18:00.

Leolandia: fino all’11settembre è considerato come stagione regolare. Il parco è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18. Apertura anche in altri giorni dell’anno.

Etnaland: fino al prossimo 3 settembre Acquapark diurno e Themepark serale. Previste anche aperture nel resto dell’anno ma non per l’Acquapark. Orai dalle 9.30 alle 18.30.

Il costo dei biglietti

Gardaland: biglietto di ingresso Gardaland Park: un giorno nel parco adulti a partire da 39 euro on line (l’ingresso è valido solo per il giorno selezionato). Un biglietto serale a partire da 25 euro (a partire dalle 18 alle 23 del giorno selezionato). Un biglietto due giorni a partire da 47 euro (ticket valido per due giorni consecutivi dal primo utilizzo). Previste anche altre offerte.

Mirabilandia: i prezzi dei biglietti di ingresso variano in base ad alcuni fattori come all’altezza dei visitatori e l’età. In linea di massima un adulto paga 24,90 euro on line e 44,90 alle casse del Parco. Chi ha un’altezza 100 e i 140 cm e gli over 60 paga 24,90 on line 39,90 alle casse. I bambini fino a 100 cm entrano gratis. Per il biglietto serale (ingresso dalle ore 17) per adulto e ridotto 19,90. Persone con disabilità entrano gratis. Gli accompagnatori pagano 39,90 euro per un biglietto fatto alla cassa. Previste anche ulteriori offerte.

Caribe Bay: se si acquista il ticket con 6 giorni di anticipo si ottiene uno sconto (32 euro invece di 38). Per un biglietto ridotto si paga 32 euro. I bambini di altezza inferiore ai 100 cm entrano sempre gratis. Persone in carrozzina non pagano mentre quelle disabili ma che non hanno limitazioni motorie pagano 24 euro. Previste anche ulteriori offerte.

Leolandia: Esistono due tipi di biglietti: "Data fissa" e "Data variabile". Il primo è valido solo per il giorno scelto durante la fase di acquisto. A sua volte si divide in “Intero”, a partire da 26,50 euro per tutti coloro che sono alti più di 120 cm con le scarpe indossate, e “Ridotto”, a partire da 24,50 euro riservato per i bambini con altezza compresa tra i 90 e i 119 cm con le scarpe indossate, per le donne in gravidanza, per le forze dell’ordine in attività, per gli over 65.

Esistono, poi, biglietti a data libera (fino al 7 gennaio 2024): "Intero": da 120 cm di altezza costa 45,50 euro e "Ridotto" da 90 a 119 cm di altezza costa 40,50 euro. Tale documento non è valido per il giorno 31/10. Fino a 89 cm di altezza l’ingresso è gratuito. Per gli ospiti sono previste anche numerose altre promozioni.

Etnaland: Nel biglietto è incluso il Parco della Preistoria. In caso di acquisto online è previsto uno sconto. Prezzo alle casse intero 28 euro, ridotto 22. Esistono numerose proposte. I prezzi variano in base al periodo e al pacchetto. In caso di visite prolungate si può acquistare l’abbonamento: 135 euro Intero Adulti & Ragazzi, 90 euro Ridotto Bambini fino a m 1,40. Gratis Bambini di altezza inferiore a 1 metro.

In ogni caso per quanto riguarda le aperture dei parchi divertimento e il costo dei biglietti si consiglia di consultare i siti delle varie strutture per conoscere nei dettagli tutte le informazioni utili.