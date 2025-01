Piero Gandini assume la presidenza esecutiva di Flos B&B Italia Group

Ascolta ora 00:00 00:00

Flos B&B Italia Group S.p.A. (assieme alle sue controllate, il “Gruppo”), leader globale nel settore del design di alta gamma, annuncia la nomina di Piero Gandini come presidente esecutivo del Gruppo con effetto immediato.

Gandini torna a ricoprire un ruolo apicale alla guida del Gruppo che aveva contribuito a creare nel novembre 2018. La sua nomina rappresenta un passo strategico per il Gruppo, con l’obiettivo di confermare il proprio ruolo di riferimento nell’eccellenza del design a livello globale.

Piero Gandini vanta una lunga e prestigiosa esperienza nel settore del design d’alta gamma e ha iniziato la sua carriera imprenditoriale come art director proprio in Flos, acquisita dal padre Sergio nel 1964. Sotto la sua guida come Amministratore Delegato e Presidente di Flos per oltre 20 anni, l’azienda ha intrapreso un percorso di grande crescita e sviluppo internazionale, consolidandosi come leader nel settore e come riferimento globale per l’innovazione e l’avanguardia del design.

In merito alla nomina, Piero Gandini ha dichiarato: “Sono tornato per contribuire ad un piano di creazione di valore per il Gruppo fondato su leadership, creatività di prodotto, accelerazione dei processi decisionali e una forte cultura identitaria radicata nei marchi storici che compongono il Gruppo. La passione per il design e per la sua cultura resteranno elementi centrali del nostro sviluppo. La chiara focalizzazione industriale delle divisioni Furniture e Lighting sarà un elemento strategico per affrontare con precisione le opportunità e le sfide di ciascun settore, mantenendo come obiettivo comune il consolidamento del nostro posizionamento di eccellenza nei mercati globali.”

Andrea C. Bonomi, presidente dell’Advisory Board di Investindustrial ha commentato: “Siamo davvero lieti di poter nuovamente lavorare insieme ad un partner come Piero con cui abbiamo un rapporto di lunga data. Siamo certi che l’apporto di Piero dal punto di vista creativo ma soprattutto industriale contribuirà ad accelerare la creazione di valore del Gruppo nel lungo periodo.”

Marco De Benedetti, Chairman of Italy di Carlyle ha commentato: “Siamo felici che Piero sia rientrato nel Gruppo. Porta con sé una conoscenza unica del settore e una vasta esperienza, che lo rendono il candidato ideale per supportare il Gruppo mentre si prepara ad affrontare la sua prossima fase di crescita.”

Contestualmente, Daniel Lalonde rimarrà membro del consiglio di

amministrazione del Gruppo per supportare lo sviluppo futuro del business. Il Gruppo e i suoi Azionisti lo ringraziano per la sua visione e la sua leadership negli anni e per il suo continuo impegno e dedizione al Gruppo.