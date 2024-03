Prada sfila controcorrente: focus sui negozi

Prada non smette di crescere. Il gruppo italiano del lusso quotato a Hong Kong manda in archivio un 2023 di ricavi in aumento, come evidenziato dagli ultimi risultati finanziari diffusi ieri. Il consiglio di amministrazione della maison ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, da cui emerge che si tratta di un buon momento per i ricavi pari a 4,7 miliardi di euro (+17%) con le vendite retail di poco inferiori (4,2 miliardi), mentre gli utili, per 671 milioni, sono aumentati del 44%.

A vantare ancora una forte attrattiva in ambito internazionale sono i brand Prada e Miu Miu, quest’ultimo con un incremento della fascia retail del 58% su base annua, merito di sfilate e collezioni uomo e donna che hanno certificato il successo del marchio. Positiva anche la posizione finanziaria netta per 197 milioni, dopo una serie di investimenti – soprattutto immobiliari – per 759 milioni. I mercati più redditizi sono stati quelli orientali, in particolare il Giappone (+44%) e l’Asia Pacifico (+24%); poi l’Europa con una variazione in positivo del 14 per cento. Per quanto riguarda la redditività, l’Ebit margin, al 22,5%, equivale a 1,1 miliardi di euro. «Beneficiando dell’eccellente visione creativa - ha commentato il presidente Patrizio Bertelli - il gruppo ha conseguito una crescita di alta qualità in termini di ricavi e margini e ha aumentato gli investimenti per sostenere la crescita futura». Ha espresso la stessa soddisfazione l’amministratore delegato Andrea Guerra, intervenuto in conference call con gli analisti anche per anticipare le tendenze in corso e che contribuiranno – ha avvertito – a ridimensionare i progressi registrati finora e in linea con gli ultimi trimestri. Il 2024, secondo Guerra, «potrebbe essere un po’ più complicato del 2023 da un punto di vista industriale, ma – ha aggiunto – sono abbastanza sicuro che il percorso sarà più lineare durante tutto l’anno». Per non perdere il passo, Prada vuole confermare la centralità del retail indipendentemente dall’andamento dei conti. Bertelli ha rivelato in un’intervista al Financial Times che la fashion house oggi incarnata dalla moglie e stilista Miuccia investirà ! miliardo di euro nelle vendite al dettaglio nei prossimi cinque anni per consolidare la forza del gruppo nelle principali città mondiali. L’idea dell’imprenditore 77enne è che i consumatori di lusso di fascia alta siano sempre più alla ricerca di «shopping esperienziale». Una scommessa contro l’e-commerce.