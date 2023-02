Prodotti senza combustione: la sfida vincente di Philip Morris International

La ricerca di alternative sostenibili per i fumatori che non vogliono rinunciare al rituale della sigaretta è diventato uno dei pilastri della progettazione commerciale ed economia di Philip Morris International. L'azienda, leader di settore, è impegnata in una profonda operazione di trasformazione con l'intento di far passare il prima possibile tutti i fumatori che non smettono di fumare ad alternative senza combustione basate su scienza e tecnologia. In questo ambito nasce l'innovativa Iqos Iluma one, da poco presentato anche nel mercato italiano.

L'azienda ha un obiettivo ambizioso ma fattibile: fare in modo che almeno il 50% dei ricavati entro il 2050 provenga dai prodotti senza combustione. Per farlo, da qui ai prossimi anni sarò necessario convertire almeno 40 milioni di fumatori adulti, togliendoli dal mercato delle sigarette. Marco Hannappel, presidente per l'Europa sud-occidentale di Philip Morris International, spiega: " Andiamo avanti a velocità crescente verso il nostro obiettivo di costruire un futuro senza sigarette, mettendo a disposizione dei fumatori adulti che non smettono le migliori tecnologie rese possibili da anni di ricerca e sviluppo ". Hannappel aggiunge che, mentre da una parte l'azienda celebra il passaggio di 2 milioni di fumatori a una valida alternativa senza combustione, abbandonando per sempre le sigarette, dall'altra Philip Morris International sta rilanciando il suo impegno " grazie a una nuova tecnologia, pensata per semplificare ulteriormente la transizione dei fumatori più resistenti al cambiamento”.

Un impegno importante da parte dell'azienda, che si esprime anche nel nuovo prodotto Iqos lanciato sul mercato. Iqos Iluma one è l’ultima versione della linea di punta Pmi per il riscaldamento del tabacco, che ha nel design "all-in-one" uno dei suoi punti di forza. Iqos Iluma one, infatti, è costituito da un unico dispositivo elettronico che non prevede un separato caricatore per la ricarica dell’holder dello stick. Grazie a questa soluzione, il fruitore può effettuare fino a 20 utilizzi con una carica completa. Iqos Iluma one sfrutta la tecnologia a induzione che riscalda il tabacco senza la presenza della lamina all’interno del dispositivo. Un'innovazione fondamentale in questo settore, perché in questo modo non si hanno residui di tabacco, si ha meno odore, e nessuna necessità di pulire il dispositivo.