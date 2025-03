QuattroR investe in Cigierre, il gruppo food con Old Wild West, Wiener Haus e Pizzikotto

Ascolta ora 00:00 00:00

Importante novità nel mondo della ristorazione. QuattroR, fondo di private equity che promuove lo sviluppo di imprese italiane di eccellenza, ha annunciato l’investimento, con una quota di minoranza, in Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione, gruppo attivo nel settore del casual dining che, con oltre 360 punti vendita (230 diretti e più di 130 in franchising) e brand come Old Wild West, Wiener Haus, America Graffiti, Smashie e Pizzikotto, è arrivata a registrare un fatturato di oltre 400 milioni di euro e un ebitda di 65 milioni di euro.

QuattroR investe in Cigierre: i dettagli dell’accordo

Reso possibile da un accordo sottoscritto con BC Partners, società di investimento che manterrà la maggioranza di Cigierre, l’investimento di QuattroR è avvenuto tramite la sottoscrizione di un rilevante aumento di capitale, che segna l’avvio del processo di deployment di QuattroR Mid Cap, secondo fondo di QuattroR, che ha una dimensione target complessiva di 250 milioni di euro e che replica la distintiva strategia “Money-In” nel segmento delle pmi italiane operanti in settori chiave per il sistema Paese.

Nel dettaglio, l’operazione ha visto il coinvolgimento del management della società e di Anthilia Capital Partners Sgr, che ha co-investito in Cigierre attraverso il fondo Anthilia GAP, il veicolo di investimento promosso dalla Sgr e dedicato al sostegno delle MidCap italiane. “Questa operazione – si legge nel comunicato - segna l’inizio di una partnership strategica tra QuattroR, BC Partners e il fondatore e ad Marco Di Giusto, che definisce una “grande opportunità per il gruppo” l’investimento di QuattroR in Cigierre. In quanto apporterà “non solo nuovi capitali per lo sviluppo della strategia di crescita, ma anche una forte esperienza sul territorio italiano da affiancare al track record di BC Partners e alle competenze dei manager che guidano la società”.

“Siamo soddisfatti dell’investimento in Cigierre e del piano di crescita condiviso in piena sintonia con BC Partners, Marco Di Giusto e gli istituti finanziatori”, dice Francesco Conte, ad di QuattroR Sgr.

“Crediamo fortemente nel valore della collaborazione e nell’importanza di costruire sinergie per generare crescita sostenibile e siamo fiduciosi che la partnership con BC Partners consentirà a Cigierre di proseguire con maggior slancio nel piano di consolidamento in Italia, tra nuove aperture dei brand storici e sviluppo di nuovi format ad elevato potenziale, con l’obiettivo di creare valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder”, chiosa Conte.