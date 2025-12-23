Stangata dell'Antitrust da 255 milioni contro Ryanair: cosa è successo

Abuso di posizione dominante per circa due anni, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025: è questa l'accusa dell'Antitrust nei confronti della compagnia irlandese low-cost, Ryanair, alla quale è stata comminata una sanzione di 255,7 milioni di euro. Lo riporta un comunicato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) che ha riassunto cosa è stato deciso al termine di un'articolata istruttoria.

Le accuse a Ryanair

L'Antitrust ha accertato che " Ryanair ha attuato una complessa strategia per bloccare, ostacolare o rendere più difficile e/o economicamente o tecnicamente oneroso l'acquisto dei voli di Ryanair sul sito ryanair.com da parte delle agenzie di viaggio, OTA ( agenzie di viaggio online, ndr) e fisiche, in combinazione con voli di altri vettori e/o con altri servizi turistici e assicurativi ". In questo senso, la posizione dominante della compagnia irlandese deriverebbe " oltre che da quote di mercato significative (38-40% dei passeggeri trasportati nell’insieme di rotte da/per l’Italia) e in continua crescita, anche da numerosi altri indicatori" . L'Antitrust italiano ha sottolineato che sono proprio questi indicatori che contribuiscono ad attribuire a Ryanair " un significativo potere di mercato e la capacità di agire in misura indipendente da concorrenti e consumatori, anche considerando il significativo distanziamento rispetto alle performance dei principali vettori concorrenti" .

Cosa è accaduto dal 2023 al 2025

Dalle indagini dell'Autorità è emerso che già a fine 2022 Ryanair ha iniziato a " vagliare una serie di ipotesi di ostacolo alle agenzie di viaggio, che si sono poi concretizzate, a partire da metà aprile 2023, in interventi di intensità via via crescente", spiega il comunicato. Le fasi utilizzate dalla compagnia irlandese sono state tre. " In una prima fase, Ryanair ha introdotto procedure di riconoscimento facciale destinate agli utilizzatori dei biglietti acquistati tramite agenzia sul proprio sito. In una seconda fase - a fine 2023, a istruttoria avviata - Ryanair ha bloccato in modo totale o intermittente i tentativi di prenotazione da parte delle agenzie di viaggio sul proprio sito (ad esempio, tramite il blocco dei mezzi di pagamento e la cancellazione massiva degli account legati a prenotazioni effettuate dalle OTA). In una terza fase, a inizio 2024, Ryanair ha imposto accordi di partnership alle OTA e, in seguito, di Travel Agent Direct alle agenzie fisiche, con condizioni limitative della possibilità delle agenzie di offrire il volo Ryanair combinato con altri servizi, utilizzando quale strumento di "persuasione" il blocco intermittente delle prenotazioni e un'aggressiva campagna di comunicazione nei confronti delle OTA che non sottoscrivevano questi accordi ("OTA pirata") .

Si arriva così ad aprile 2025 quando Ryanair, " rendendo disponibile alle OTA la soluzione completa whitelabel iFrame - ha fornito l'integrazione delle applicazioni informatiche (c.d. API) che, ove ben implementate, permettono di ripristinare corrette condizioni di concorrenza nel mercato a valle dei servizi turistici ".

Quali conclusioni