Salone Franchising Milano, tutte le novità per avviare un'attività o farla crescere

Un appuntamento unico per scoprire tutte le nuove opportunità per diventare imprenditore avviando un’attività e un’occasione altrettanto unica per far crescere il business imparando a lavorare in maniera migliore su un’attività commerciale già avviata: sono queste le opportunità che si possono scorpire al Salone Franchising Milano, l’evento dedicato al mondo del franchising e del retail che si terrà dal 19 al 21 ottobre 2023 all’Allianz-MiCo a Milano che presenta novità e skill messe a disposizione da grandi esperti del settore del retail e del franchising e da tutto il suo know how grazie a un programma completo di incontri e workshop. Con biglietteria già aperta per questo evento imperdibile organizzato da Fiera Milano che offrirà una visione a 360 gradi sul mondo dell’affiliazione commerciale, ma anche sulle nuove forme ibride che arricchiscono il panorama del settore.

IL KNOW HOW FA LA DIFFERENZA

Sono molti i temi che caratterizzano il retail e che saranno oggetto degli incontri al Salone Franchising Milano, tra qualità, crescente attenzione alla sostenibilità, divenuta in poco tempo per le aziende opportunità di business e driver di competitività, nuove abitudini di consumo.

Mentre la digitalizzazione sta cambiando le prospettive del mercato, con l’utilizzo sempre più massiccio dell’Intelligenza Artificiale per elaborare i dati di comportamento del consumatore, Realtà Virtuale e Aumentata, Metaverso e NFT riscrivono le opportunità per le aziende. A Salone Franchising Milano ci sarà spazio per questi nuovi scenari e per le realtà che gradualmente stanno delineando un nuovo corso della loro storia e per le startup che si stanno facendo notare sul mercato grazie a nuovi approcci. Non mancheranno anche i percorsi legati al mondo del credito, tra finanza pubblica e agevolata, microcredito, finanziamenti e round per progetti startup, supporto e bandi per l’imprenditoria femminile, che saranno analizzati e presentati dagli esperti al pubblico degli aspiranti imprenditori.

Al centro di Salone Franchising Milano anche l’etica, per aiutare a comprendere i limiti del rischio per l’imprenditore-investitore. Dagli impatti economico-sociali alla crescita del settore, sul Main Stage verrà presentato il punto di vista delle principali associazioni di categoria e quali strategie hanno adottato per promuovere lo sviluppo del franchising. Finanza e Real Estate, riconoscibilità - anche legale - del modello alla tutela del potenziale imprenditore, ruolo e la tutela del consumatore verranno trattati dai principali players del settore.

Analizzati anche i principali trend a livello nazionale ed internazionale; le criticità del settore con lo stato di salute dei vari comparti che compongono le categorie del franchising; il ruolo dell’innovazione, dai diversi e innovativi formati emergenti, ma anche all’omnicanalità, al punto vendita ed al ruolo del consumatore.

Grande importante al tema chiave della relazione tra Franchisor e Franchisee e come costruire con successo il piano di recruiting, formazione e supporto nella creazione di un sistema virtuoso e vincente. Si parlerà anche di multi-unit, multi-brand e multi-business Franchisee, una figura di crescente importanza nel mercato italiano e si farà un approfondimento su franchising e sport per scoprire come può rappresentare un’opportunità di investimento per sportivi e professionisti di questo mondo.

IMPRENDITORIA FEMMINILE

Salone Franchising Milano punta a offrire opportunità concrete per diventare imprenditore e guarda con attenzione alle nuove tendenze che vedono sempre più donne protagoniste di nuove aperture e attività. Per questo l’evento coinvolgerà molte realtà impegnate a promuovere l’imprenditoria femminile, come McDonald’s, espositore della manifestazione, che ha di recente presentato un nuovo progetto dedicato al tema.

"Women in franchising è il programma di networking nato con l’obiettivo di favorire l’aumento di licenziatarie nella nostra rete - spiega Dario Baroni, amministratore delegato di McDonald’s Italia -. Crediamo che valorizzare il talento femminile possa contribuire alla trasformazione culturale del mondo del lavoro. Siamo convinti che una maggiore rappresentanza delle donne favorisca un’organizzazione del lavoro ancora più inclusiva ed efficiente e di conseguenza, un miglioramento dei risultati”.

MEDIAPARTNERSHIP

Esperienza sul campo e grande competenza sono le caratteristiche che uniscono i media coinvolti nel Salone Franchising Milano da partnership di rilievo, che permetteranno al visitatore di avvalersi in fiera di importanti contenuti dedicati ai comparti che costituiscono il retail. Radio 24 è Media Partner di Salone Franchising Milano 2023, ma non mancheranno anche partnership con media specializzati come in Franchising, Info Franchsing, Horeca News e Vending News, Lavoro e Franchising, Quadrante Franchising, Wall Street Italia e Il Settimanale, Ristorazione Moderna e Distribuzione Moderna.

L’appuntamento con il Salone Franchising Milano è dal 19 al 21 ottobre 2023 all’Allianz-Mico (fieramilanocity) a Milano. Per accedere alla biglietteria e scegliere una delle modalità di visita in fiera: https://www.salonefranchisingmilano.com/biglietteria.html