Salone Franchising, il modello Kpoint per le spedizioni

Il Salone Franchising Milano, in corso fino domani 21 ottobre all’Allianz MiCo di Milano, sono molte le realtà che presentano le proprie insegne e tra queste spiccano quelle dedicate al mondo delle spedizioni, un settore in grande fermento, come Globo Express, Kipoint, La Posta privata Nazionale, Mail, Boxes, UniPoste.

Fra queste Kipoint, dal 2005 canale in Franchising di Poste Italiane che punta ad espandersi sul territorio e si presenta come un hub al servizio delle piccole e medie imprese, dei liberi professionisti e dei commuters offrendo servizi di spedizioni espresse nazionali e internazionali, servizi di imballaggio e altre opportunità dedicate al bagaglio e ai viaggiatori con una rete di 146 punti vendita in Italia e oltre 20 anni di esperienza.

Al Salone si presenta richiedendo ai potenziali affiliati grande spirito imprenditoriale e capacità di comprendere le opportunità di business del territorio in cui intendono aprire uno store. “Sono tre i punti di forza di questo franchisee - spiega Armando Borsetti, amministratore delegato di Kipoint - siamo una azienda di Poste Italiane che offre una garanzia di continuità del servizio, la forza della logistica e del trasporto, un settore che non si è mai fermato nemmeno durante la pandemia e la serietà del progetto, che rende affidabile diventare un franchisee”.

La value proposition di Kipoint è quella di fornire soluzioni al mercato e alle medie imprese grazie a un’ampia proposta dedicata al servizi di trasporto, micrologistica e imballaggio. Grazie a software web based, sia per la gestione della cassa e del magazzino, sia per la produzione, permette infatti di gestire con affidabilità tutte le fasi del processo.

Borsetti sottolinea anche come oggi il franchising sia un modello di business e di fare impresa decisamente più solido e concreto rispetto a qualche anno e che il profilo dei visitatori di questi giorni è molto buono e quindi per Kipoint essere presenti al Salone Franchising Milano è una esperienza positiva.

La giornata conclusiva del Salone propone altri convegni interessanti e approfondimenti pensati per chi vuol avviare un’attività imprenditoriale in proprio e per chi, già ha già un attività ed è interessato a capire quali sono i trend e e di temi di attualità adatti a far crescere il proprio business.

Si inizia alle 10 con l’incontro L’evoluzione del ruolo del Franchisee. Boom di dimissioni volontarie, crescita del numero startup e di nuovi progetti – anche in ambito Retail & Franchising – in grado di incentivare la nuova imprenditorialità, incremento degli strumenti a supporto degli investimenti, sono alcuni dei fattori che stannodeterminando la crescita del comparto. Durante la sessione, grazie all’intervento di imprenditori di successo, si esplorano i criteri di selezione degli investimenti e delle opportunità e come deve evolvere la figura dell’imprenditore nel franchising nei prossimi anni.

Alle ore 11 l’incontro Il Nuovo Consumatore nel Retail Fisico e Digitale è dedicato a sfide e opportunità legate ai cambiamenti in atto, compresi i nuovi modelli di comportamento, l'uso delle tecnologie emergenti e la personalizzazione delle esperienze. L'obiettivo è fornire una panoramica chiara delle tendenze attuali e delle strategie future per il successo nel settore.

L’ultimo convegno, alle ore 11.15, è dedicato all’Internazionalizzazione e il franchising che rappresentano strategie essenziali per l'espansione globale delle imprese. L'internazionalizzazione coinvolge l'ingresso nei mercati esteri attraverso esportazioni, licenze, joint venture o acquisizioni, richiedendo adattabilità e comprensione locale. IIl franchising offre una via scalabile mediante l'affidamento di terzi con diritti d'uso del marchio e dei processi aziendali. Entrambe le strategie richiedono una pianificazione accurata e una profonda comprensione dei mercati di destinazione, offrendo opportunità uniche per la crescita aziendale a livello globale.

Tutte le informazioni su https://www.salonefranchisingmilano.com/