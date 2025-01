Salvini conferma: “Cederemo una quota di Fs per potenziare gli investimenti”

Ascolta ora 00:00 00:00

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha confermato in un’intervista ad Affaritaliani.it l’intenzione di aprire il capitale di Ferrovie dello Stato e di avviare un roadshow internazionale per promuovere il sistema infrastrutturale italiano. Tra i temi affrontati, il potenziamento delle reti ferroviarie, l’avanzamento del Ponte sullo Stretto e le nuove nomine all’interno di Fs.

Investimenti record nella rete ferroviaria

Salvini ha sottolineato l’impegno senza precedenti per ammodernare il sistema ferroviario italiano. “Abbiamo 1.200 cantieri attivi, un record non tanto per quantità ma per complessità”, ha dichiarato. Gli investimenti per il 2024 ammontano a oltre 10 miliardi di euro, superando la previsione iniziale di 9 miliardi. “Stiamo recuperando decenni di disattenzioni”, ha aggiunto il ministro, evidenziando come, nonostante un anno caratterizzato da scioperi e un aumento del traffico ferroviario, la puntualità dell’alta velocità sia migliorata rispetto al passato.

Il Ponte sullo Stretto sempre più strategico

Un altro pilastro dell’intervista è stato il Ponte sullo Stretto di Messina, definito da Salvini come un’infrastruttura strategica in grado di generare 120.000 nuovi posti di lavoro e ridurre significativamente l’inquinamento grazie a minori emissioni di CO2. Pur riconoscendo la necessità di approfondimenti burocratici e ambientali, Salvini ha rassicurato sull’avanzamento del progetto: “Avremmo potuto forzare i tempi, ma abbiamo scelto di essere cauti”.

Nuove nomine e valorizzazione del Gruppo Fs

Il ministro ha difeso la recente riorganizzazione dei vertici di Fs, con Giampiero Strisciuglio che passa da Rfi a Trenitalia, Aldo Isi da Anas a Rfi e Claudio Gemme come nuovo Ceo di Anas. L’obiettivo, secondo Salvini, è rendere il gruppo ancora più efficiente. Per quanto riguarda la possibilità di scorporare Anas da Fs e privatizzarne una parte minoritaria, Salvini ha precisato: “Non vogliamo svendere o semplicemente privatizzare. Intendiamo valorizzare il gruppo Fs, coinvolgendo risorse private per accelerare i lavori”.

Un roadshow per promuovere l’Italia all’estero

Salvini ha confermato l’intenzione di intraprendere un roadshow internazionale per presentare il sistema infrastrutturale italiano a potenziali investitori stranieri.

“A breve visiterò Israele e la Cina, ma anche Giappone e Stati Uniti”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di mostrare i progressi e l’innovazione italiani. “Siamo un Paese meraviglioso di cui andare orgogliosi”, ha concluso.