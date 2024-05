Il San Raffaele è tornato a fare profitti ma il nuovo canone penalizza il Galeazzi

Le assemblee delle società operative del gruppo San Donato (Gsd), player della sanità privata in Italia, hanno approvato i bilanci 2023. L’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano ha chiuso in utile, riportando ricavi totali per 815 milioni di euro (+6%). Il margine operativo lordo si è attestato a 76 milioni (+46%) e l’utile netto è stato di 0,5 milioni, a fronte della perdita di 17,6 milioni del 2022, sebbene in un contesto macroeconomico non favorevole. Per l’Irccs Policlinico San Donato, prosegue la nota, nel 2023 i ricavi totali sono risultati pari a 203 milioni (+10%). Il mol è cresciuto a 29 milioni (+64%). Migliorato anche il risultato netto a 9,8 milioni nel 2023 (0,7 milioni nell’esercizio precedente). Per l’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, i ricavi totali sono risultati pari a circa 260 milioni di (+14,5%). Il mol è stato pari a 17 milioni, al netto del canone di locazione dell’area ex Expo di 16 milioni. Normalizzando il dato per il canone di locazione e per i proventi e gli oneri non ricorrenti, il mol adjusted risulterebbe pari a 33 milioni, in aumento del 50%, rispetto ai 22 milioni del 2022.

Sul risultato netto negativo di 12 milioni, «incidono significativamente, oltre al canone di locazione - conclude il gruppo - anche gli oneri finanziari cresciuti di circa 5 milioni rispetto al 2022, in ragione dell’innalzamento dei tassi d’interesse».