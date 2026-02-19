Sisal celebra 80 anni di sport, cultura e impresa a Milano MuseoCity

L'Archivio Storico Sisal si “mette in mostra” e lancia un interessante programma di iniziative dedicato alle radici del proprio rapporto con lo sport, la comunicazione e l'impresa, nell’ambito di Milano Museo City, l’evento diffuso promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l'Associazione MuseoCity Ets, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale milanese. Iniziativa che si inserisce nel tema "Le imprese della cultura" che celebra il forte legame fra arte e sport. La partecipazione di Sisal sottolinea infatti il ruolo della conservazione e della narrazione storica nella costruzione di una memoria collettiva, attraverso la cura del proprio patrimonio cartaceo fortemente identitario, valorizzato pubblicamente attraverso i momenti di scoperta e confronto di “Memorie di carta” e la visita all’installzaione “Halo”.

Memorie di carta, “Sport Sport Italia e gli 80 anni di Sisal” è un viaggio nel tempo attraverso il restauro del primi sel numeri del giornale sportivo nell'ottantesimo anno dalla fondazione dell'azienda: sarà possibile conoscere la storia del settimanale Sport Italia, pubblicato a partire dal primo concorso del Totocalcio, inventato da Sisal. Nelle giornate di martedì 3 e mercoledì 4 marzo, alle ore 15.00 e alle ore 16.00, presso la Scuola di Restauro di Botticino - Valore Italia (via E. Cosenz 54, Milano) si svolgeranno visite guidate condotte dalla Curatrice dell'Archivio Storico Sisal, insieme alla docente e alla studentessa della Scuola incaricate del progetto.

L'iniziativa permette di osservare i lavori di restauro in corso e di visitare i laboratori della Scuola, approfondendo la storia di Sisal attraverso il racconto di una delle sue creazioni più innovative. Un'opportunità per avvicinarsi al mondo del restauro cartaceo grazie al lavoro di studenti specializzati, i professionisti di domani. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria tramite il sito MuseoCity.



Con “Sisal, Sport Italia e Cortina 1956”, all’interno della mostra collettiva “CHE IMPRESE! Le imprese italiane tra eredità e futuro” ospitata nel Cimbali Group Flagship Store nel quartiere Tortona, l’Archivio Storico Sisal porta il racconto delle Olimpiadi invernali di Cortina D’Ampezzo del 1956, testimoniate dal settimanale Sport Italia. Il giornale sportivo, organo ufficiale dei concorsi più amati dagli italiani – Totocalcio e Totip – non poté non raccontare uno degli eventi più significativi dell’Italia del tempo: imprese, entusiasmo e orgoglio nazionale che emerge dei numeri 4, 5 e 6: un modo per leggere con gli occhi di oggi l’Italia di ieri, tra entusiasmo e passione per lo sport.

Infine, con l’opera “Halo”, ospitata nel suo quartier generale di via Ugo Bassi 6, Sisal partecipa alla sezione “Museo Segreto” di Milano MuseoCity in cui alcune opere, solitamente non esposte, per l’occasione vengono svelate al pubblico. “Halo” è un’installazione artistica realizzata nel 2022 da Buma Studio, composta da 2.500 schedine prodotte tra il 1946 e il 1989: frammenti cartacei che da strumenti di gioco, si trasformano in archivio visivo di un’epoca. Composizione quasi scultorea, fa dialogare i concetti di pieno - rappresentato dalla superficie occupata dalle innumerevoli schedine a rappresentare la storia dell’azienda - e di vuoto, inteso come possibilità di immaginare futuri possibili.

GLI APPUNTAMENTI - Sport Italia e gli 80 anni di Sisal: visite guidate alla Scuola di restauro di Botticino, via E. Cosenz 54, martedì 3 marzo(15-00-16.00); mercoledì 4 marzo (15.00-16.00). Accesso libero, prenotazione su MuseoCity.

Sisal, Sport Italia e Cortina 1956: Cimbali Group Flagship, via Forcella 7, Milano (Tortona District), venerdì 27 febbraio (18.00–20.

00) Vernissage con talk (accesso libero fino a esaurimento posti); sabato 28 febbraio (11.30–18.30); da lunedì 2 marzo a giovedì 5 marzo (16.00–20.00). Accesso libero

“HALO”: via Ugo Bassi 6, venerdì 27 febbraio- 09.00-18.00; da lunedì 2 a giovedì 5 marzo (09.00-18.00). Accesso libero