Snam, inizia l’era di Scornajenchi

A Snam inizia l’era Scornajenchi-Zehentner. L’assemblea dei soci del colosso infrastrutturale riunitosi a San Donato Milanese ha nominato il nuovo cda che sarà guidato dall’ex ad di Cdp Venture Capital e presieduto dal manager e consigliere di Enel. Il consiglio rimarrà in carica tre anni e sarà composto da 9 membri. La lista di Cdp Reti ha ottenuto il 46,81% dei voti, mentre la lista di Assogestioni il 53,11%. Dalla lista di Cdp sono stati eletti Esedra Chiacchella, Alessandro Zehentner, Agostino Scornajenchi, Qinjing Shen, Augusta Iannini e Paola Panzeri, dalla lista di Assogestioni sono stati eletti Piero Manzoni, Laura Cavatorta e Andrea Mascetti.

“Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte del Gruppo Snam, e grato per la fiducia ricevuta dagli azionisti. Snam, con oltre 80 anni di storia, è protagonista nella costruzione e nello sviluppo delle infrastrutture energetiche della Nazione. In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, il gruppo è chiamato a rafforzare il proprio ruolo strategico per la sicurezza energetica nazionale ed europea, dialogando costantemente con azionisti e stakeholder, con il supporto delle straordinarie competenze e professionalità di tutto il cda”, ha commentato l’ad.

“Lavoreremo uniti, con intensità e dedizione”, ha aggiunto il presidente. Oltre alle nomine, l’assemblea degli azionisti ha approvato con il voto favorevole del 98,83% del capitale il bilancio del 2024 chiuso con ricavi a 3,5 miliardi di euro (-9,5%) e un utile netto adjusted a 1,28 miliardi (+10,4%).

Al momento del voto era rappresentato in assemblea il 69,22% del capitale sociale.

I soci, inoltre, hanno approvato il piano di riacquisto di titoli fino al 3,57% del capitale per i prossimi 18 mesi con un esborso massimo di 500 milioni e la distribuzione di un saldo al dividendo che porta il totale 2024 a quota 0,2905 euro (+3%). Deliberato, infine, il piano di azionariato diffuso 2025-2027 e la relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi.