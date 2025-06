Stellantis, ecco cosa ha detto il nuovo ceo Filosa nel suo discorso di insediamento

Il “Filosa Day” è arrivato. Puntuale, questa mattina, il nuovo ceo di Stellantis ha tenuto il suo discorso di insediamento e presentato il nuovo Leadership Team, “ formato da figure che incarnano la profonda competenza nel settore presente all’interno dei team del gruppo a livello globale”. Tra le novità l’uscita di scena del suo concorrente alla carica di ceo, il francese Maxime Picat (ex Psa), tra l’altro in corsa per sostituire Luca De Meo al vertice di Renault. Filosa, che manterrà la guida del fondamentale mercato Usa e dei marchi dell’area, ha confermato l’italo-francese Jean-Philippe Imparato a capo del mercato europeo di cui farà parte anche Maserati .

Ruoli centrali, tra gli altri, anche per gli italiani Davide Mele (Product planning), Emanuele Cappellano (responsabile per il Sud America e di Stellantis Pro One, business unit dei veicoli commerciali) e Monica Genovese (Purchasing). Conferma, inoltre, per Doug Ostermann nel suolo di cfo con in più la responsabilità anche in fusioni, acquisizioni e joint-venture. Oltre al Leadership Team di Stellantis, i seguenti quattro dirigenti riporteranno direttamente al Filosa: Ralph Gilles (Design), Olivier François (Marketing), Alison Jones (Parts & Services e Circular Economy), Giorgio Fossati (General Counsel). L’ex cfo (anche di Fca) Richard Palmer continuerà come consulente strategico della società.



“Questo team - così ha presentato Filosa la squadra - attinge a tutto ciò che di meglio c’è in Stellantis: leader interni che hanno una profonda conoscenza delle nostre persone, dei nostri marchi, dei nostri prodotti e dei nostri clienti, competenza ai massimi livelli e uno spirito imprenditoriale che sarà fondamentale per il nostro successo futuro. Tutti noi condividiamo un immenso orgoglio per il percorso compiuto e una costante dedizione alla costruzione del nostro futuro, insieme e in stretta collaborazione con i nostri concessionari, fornitori, partner e comunità. Grazie al talento e alla passione di questo team, metteremo a frutto i nostri molteplici punti di forza per fare di Stellantis uno dei protagonisti vincenti nella nuova era, sia per la nostra Azienda che per il nostro settore”.



“È un grande privilegio per me essere alla guida di Stellantis – ha aggiunto il nuovo ceo -: un’azienda globale con radici profonde nelle regioni.

Abbiamo caratteristiche uniche che risiedono nelle nostre persone straordinarie, nei nostri marchi iconici e nei nostri milioni di clienti, la cui fedeltà alla nostra azienda, i suoi fantastici prodotti e alle sue storie uniche non possono che spingerci verso nuovi traguardi”. Zero accenni al suo predecessore Carlos Tavares.