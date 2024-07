Stellantis: “Non venderemo Maserati”

Ascolta ora 00:00 00:00

Stellantis non venderà Maserati. Il Gruppo ha ribadito la sua volontà di mantenere il marchio del Tridente all’interno della sua lineup, escludendo qualsiasi possibilità di vendita o aggregazione con altri marchi italiani di lusso. La casa automobilistica, che gestisce 14 marchi globali, ha chiarito il proprio futuro e la direzione strategica che intende seguire per Maserati, un marchio simbolo di eccellenza e prestazioni. La dichiarazione di Stellantis risponde alle speculazioni di mercato su una possibile vendita di Maserati, smentendo categoricamente tali ipotesi e chiarendo che non fanno parte della strategia a lungo termine "Dare Forward 2030".

La dichiarazione del gruppo

"Stellantis non ha intenzione di vendere il marchio del Tridente, così come non ha intenzione di aggregare Maserati ad altri gruppi italiani del lusso. Stellantis ribadisce l'impegno incondizionato per il brillante futuro di Maserati come unico marchio di lusso dei 14 Brand del Gruppo". Lo ha sottolineato il gruppo in una dichiarazione, spiegando che "Maserati è in una fase di transizione verso l'elettrificazione con il programma Folgore BEV che sarà completato da versioni ibride per la Granturismo e la Grecale, mentre confermiamo che sono in preparazione anche i successori della Quattroporte e del Levante".

La strategia

Stellantis ha sottolineato che la strategia di Maserati è in linea con il piano "Dare Forward 2030", che mira a rafforzare il marchio nel settore del lusso, puntando su innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Il Gruppo ha poi specificato che "le dichiarazioni rilasciate a questo proposito non trovano alcun tipo di corrispondenza nel contesto della strategia di Maserati all'interno del piano strategico a lungo termine 'Dare Forward 2030' di Stellantis", ha precisato l'azienda, smentendo categoricamente qualsiasi ipotesi di cessione.

Inoltre Stellantis continua a investire in Maserati, sviluppando nuovi modelli e tecnologie avanzate. La transizione verso l'elettrificazione, attraverso il programma, è centrale nella strategia per mantenere Maserati competitiva e rilevante nel mercato globale.