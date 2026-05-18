SuperEnalotto, il 5 regala tre vincite da 73mila euro

La caccia al “6” continua perché nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 79 di sabato 16 maggio in Jackpot da sogno ha continuato a nascondersi e arriva a 166,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 19 maggio.

È festa però per tre persone che hanno centrato 1 punto 5 da 73.018,18 euro. Le giocate vincenti sono state realizzata a San Marco in Lamis (Foggia) presso il punto di vendita Sisal Leggieri Giovanna situato in Via Roma, 26/28; Agnadello (CR) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Manzoni Marco situato in Piazza Chiesa, 3 e a Rende (Cosenza) presso il punto di vendita Sisal Bar San Paolo situato in Via Kennedy, 12.

La combinazione vincente è stata: 7 – 12 – 60 – 69 – 89 – 90 – J 59 – SS 36. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 16 maggio ha assegnato 586.438 vincite.

È stata intanto presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5 da 69.307 euro conseguita durante il concorso n. 35 di sabato 28 febbraio. La giocata vincente è stata convalidata a Fossò (Venezia) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via Provinciale Sud, 121. Combinazione vincente: 14 – 17 – 33 – 63 – 64 – 80 – J 15– SS 27.

Protagonista della vincita SuperEnalotto da oltre 69 mila euro è “Alex”, nome di fantasia scelto dal vincitore per raccontare la sua storia. Originario della Moldavia, Alex - da anni residente in Italia dove conduce una vita fatta di lavoro intenso e sacrifici - in un tranquillo sabato di risposo, ha deciso di giocare per caso una combinazione di numeri che, a suo dire, gli erano rimasti impressi dopo la notte precedente, affiancandoli ad altri numeri che considera da sempre quelli “del cuore”. Una scelta semplice, come lui.

La scoperta della vincita è avvenuta il giorno successivo, quando il protagonista si è recato in ricevitoria per controllare la schedina. “Non è vero, non può essere vero… è troppo bello per essere vero!”, avrebbe ripetuto più volte a stesso anche se visibilmente emozionato e incredulo di fronte al risultato.

Alex si descrive come una persona riservata, dal carattere gentile e disponibile. Il suo lavoro, quello di camionista, lo porta spesso lontano da casa per lunghi periodi, tra turni impegnativi e poche pause. Nonostante questo, Alex ha sempre mantenuto un forte senso di responsabilità verso la propria famiglia e una particolare attenzione verso chi si trova in difficoltà. La somma vinta rappresenta per lui un momento importante. “Voglio solo sistemare le cose - estinguere il mutuo e alcuni prestiti bancari e vivere più tranquillo”, ha dichiarato. Ma non solo.

Tra i progetti futuri, Alex avrebbe espresso il desiderio di avviare una piccola attività o uno spazio dedicato all’aiuto delle persone in difficoltà, ispirato anche alla propria esperienza personale di integrazione e fatica.