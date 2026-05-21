SuperEnalotto, il Jackpot record vale 167 milioni

Oltre 167 milioni di euro: questa la cifra in palio oggi per un Jackpot SuperEnalotto che si fa attendere da ormai un anno ed è cresciuto fino a diventare il quarto più alto nella storia del gioco. L’ultimo “6” al SuperEnalotto è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Protagonista di questa storia fu il pensionato Bruno, nome di fantasia scelto dal vincitore, che scoprì di aver vinto 35,4 milioni dai giornali.

Intorno a questa data c’è inoltre una curiosità. Altre due volte, in 28 anni di SuperEnalotto, è successo che un “6” fosse centrato proprio il 22 di maggio. La prima nel 2007 a Palermo, circa 1,7 milioni di euro, la seconda cinque anni fa a Montappone, un paesino in provincia di Fermo che tutt’oggi figura nella classifica delle vincite più alte al SuperEnalotto.

Ma cos’altro è successo nel mondo il 22 maggio? Ecco alcune ricorrenze storiche e curiose che si incrociano con questa data: i fratelli Wright brevettano l’aeroplano, il "Flyer" (1906); il Milan vince la sua prima Coppa dei Campioni (1963). Il club rossonero batte il Benfica a Wembley, è il primo trionfo europeo per una squadra italiana; nasce Pac-Man (1980). La Namco distribuisce nelle sale giochi il celebre videogioco arcade, diventato una delle icone assolute della cultura pop mondiale; “Mission Impossible”, il primo film della saga con Tom Cruise, debutta al cinema (1996); compiono gli anni una delle supermodelle più famose del mondo, Naomi Campbell (1970) e l’icona del tennis contemporaneo, Novak Đoković (1987).

E tornando al “6”, non è finita qui. Maggio, insieme a novembre, è anche il mese con più concentrazione di Jackpot vinti: ben 13 su 118, dal 1997 a oggi.

Invece nel concorso n. 80 di martedì 19 maggio la Bacheca dei Sistemi Sisal, grazie al sistema “ARCOBALENO DI 6 0041”, dal costo complessivo di 525 euro ha realizzato una vincita complessiva di 136.731,75 euro. Attraverso la Bacheca sono state vendute 105 quote da 5 euro ciascuna. Ogni quota ha realizzato una vincita pari a 1.302,20 euro.

Delle 105 quote vendute 26 sono state acquistate attraverso il canale online, le restanti 79 nelle ricevitorie distribuite in tutta Italia, confermando una vincita diffusa, capillare e condivisa. Combinazione vincente: 49 – 57 – 61 – 73 – 79 – 86 , J 8 – SS 36.

È stata anche presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5 da 74.122,59 euro conseguita durante il concorso n. 54 di venerdì 3 aprile. La giocata vincente è stata convalidata a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) presso il punto di vendita Sisal Edicola M B situato in Piazza Garibaldi, 4. Combinazione vincente : 28 – 52 – 53 – 64 – 66 – 72 – J 44 – SS 6.

La protagonista della vincita - che ha scelto il nome di fantasia “Kendy” – vive a Reggio Emilia da molti anni, dopo essere arrivata in Italia dal Sudafrica negli anni ’80. Lavora nel settore del packaging per abbigliamento ed è una ragazza madre, impegnata a crescere da sola il proprio figlio e a portare avanti la sua attività. La sua è una storia intrisa di legami familiari, impegno e scelte portate avanti con determinazione, come racconta: “Ho iniziato questa attività quasi per necessità ma col tempo è diventato qualcosa in cui ho creduto davvero. Il lavoro è impegnativo, però mi rappresenta: è qualcosa che ho costruito passo dopo passo”. La combinazione vincente nasce da un gesto semplice ma significativo: sceglie i numeri legati alle date dei suoi familiari, “numeri che mi tengono legata alle mie origini, è un modo per non perdere quel filo”.

Il momento della scoperta è stato altrettanto insolito: “Ero bloccata sul divano per via della schiena e ho controllato la schedina dall’app quasi per distrarmi. Quando ho visto la vincita, ho pensato subito di essermi sbagliata. Ho ricontrollato con calma, più volte. È stato un attimo strano, tra sorpresa e incredulità”. Prima di presentarsi all’Ufficio Premi per la riscossione, la ricevuta vincente è stata custodita con cura in un luogo inaspettato: un cassetto di casa, tra la biancheria intima”.

Kendy ha già deciso come utilizzare la somma: estinguerà i debiti legati ai macchinari acquistati per la sua attività. “Salderò quello che ho in sospeso e continuerò a investire nel mio lavoro. È importante per me andare avanti con più stabilità. Tutto quello che faccio è anche per mio figlio. Voglio dargli tranquillità e, se possibile, qualche opportunità in più”. Non manca uno sguardo alle proprie radici: “La mia famiglia è lontana, ma penso che sarebbe orgogliosa di me. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, anche partendo da zero in un altro Paese. Intanto mi piacerebbe portare mio figlio al mare e prenderci qualche giorno insieme. Sarebbe già molto”.

La vincita è stata condivisa soltanto con un amico molto stretto. “Non sono una persona che ama esporsi.