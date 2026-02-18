SuperEnalotto: il Jackpot vale 122,8 milioni, tre vincite da oltre 61mila euro

Sale ancora il Jackpot di SuperEnalotto Superstar in palio per il concorso di domani sera giovedì 19 febbraio e tocca quota 122,8 milioni di euro. Continua dunque la caccia al montepremi da sogno e, in attesa del “6” vincente, festeggiano le tre persone che nell'estrazione del concorso n. 28 di martedì 17 febbraio hanno centrato 1 punto 5 da 61.922,72 euro con la combinazione vincente 16 – 21 – 42 – 45 – 52 – 88 – J 58– SS 21.
Le giocate sono state realizzate Nocera Superiore (Salerno) presso il punto di vendita Sisal Tab. n.6 via Roma situato in Via Roma, 18; Chiari (Brescia) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Pin Up situato in Via Giacomo Matteotti, 2; Alberobello (Bari) presso il punto di vendita Sisal Giada Tabacchi di Marchitelli Giada Immacolata situato in Via Tenente Cucci, 17/19.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 17 febbraio ha assegnato 373.948 vincite.