Sycamore, affare fatto con i Pessina

Sycamore chiude l'acquisto di The Boots Group coi Pessina. La vendita è il culmine di almeno dieci anni di difficoltà per lo storico rivenditore americano con migliaia di farmacie che sono punti fermi nei quartieri di tutte le città degli Stati Uniti. The Boots Group, la multinazionale attiva nel retail farmaceutico, nella salute e nella bellezza, riparte come gruppo privato indipendente dopo il closing dell'acquisizione da parte del gruppo di private equity statunitense Sycamore, affiancato da Stefano Pessina e dalla sua famiglia, che hanno reinvestito il 100% delle loro partecipazioni.

Ornella Barra, moglie di Pessina, continuerà a guidare in qualità di ceo il gruppo, che sarà registrato e avrà sede nel Regno Unito, così

come resterà in sella l'attuale management.

The Boots Group includerà le ex attività internazionali di Walgreens Boots Alliance, tra cui Boots UK&I, Boots Opticians, No7 Beauty Company, le farmacie Boots in Thailandia e le attività retail in franchising a livello internazionale, insieme a Farmacias Benavides in Messico, Alliance Healthcare Germany e gli attuali investimenti retail in Cina. «Sono orgogliosa dell'azienda che abbiamo creato ed entusiasta di questa nuova operazione», ha detto Barra. «L'esperienza di Sycamore nel settore retail e le solide fondamenta del gruppo consentiranno di realizzare la nostra strategia di leadership nei mercati e nelle comunità che serviamo».

«La nostra famiglia ha sostenuto la società per molti anni e siamo orgogliosi di continuare a farlo in partnership con Sycamore. Come gruppo di investitori, ci impegneremo a investire in The Boots Group per accelerare il suo già straordinario percorso di crescita», ha dichiarato Pessina.

«Siamo entusiasti che, come azienda indipendente, sana e di successo, con 17 trimestri consecutivi di crescita, The Boots Group sarà ora libero di investire e crescere ancora in futuro», ha aggiunto invece Stefan Kaluzny, managing director di Sycamore. L'annuncio coincide con l'acquisizione da parte di Sycamore di Walgreens Boots Alliance, precedente proprietario di The Boot