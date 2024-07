Talea: nasce la private label Amicafarmacia

Riccardo Iacometti

Talea lancia la sua private label: Amicafarmacia. La nuova linea è composta da 24 integratori specifici per diversi tipi di esigenze, con particolare focus su bellezza, depurazione, equilibrio intestinale, difese immunitarie, energia e benessere di occhi, cuore, pressione, vie urinarie e prostata. La private label della società quotata in Borsa nata dal rebranding di Farmaè S.p.A. e leader nell’e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, include anche i 6 prodotti di punta di Amicafarmacia, quindi gli integratori di ferro, vitamina C e magnesio e quelli specifici per digestione, capelli, pelle, unghie e cellulite. I prodotti sono disponibili esclusivamente sul sito di Amicafarmacia.

La presentazione della nuova linea in private label segue il recente lancio di “Farmaè - E’ fatta per te”, la private label a marchio Farmaè di inizio maggio, coerentemente con la strategia messa in campo dalla Società per incrementare la propria crescita in termini di profitto, oltre che di visibilità sul mercato. La commercializzazione dei prodotti mediante private label offre, infatti, il duplice vantaggio dell’unicità di prodotto e della maggiore marginalità per via del risparmio sui costi, sia di logistica, rendendo i prodotti disponibili solo all’interno dei canali di vendita di competenza della società, sia di acquisto, grazie al controllo diretto sulla produzione. I vantaggi sono anche per il consumatore, per cui risulta più facile rintracciare il prodotto di cui ha bisogno, selezionando tra le proposte di un marchio di fiducia. La nuova linea di Amicafarmacia si affianca sinergicamente agli altri marchi in private label già di proprietà di Talea Group, arrivando a contarne 5: Gooimp, Best Body, VitaminCompany, Farmaè e, appunto, Amicafarmacia, consentendo di sviluppare nuove logiche di prodotto sul mercato.

La nuova linea di integratori di Amicafarmacia, con un packaging distintivo, è stata sviluppata per affrontare una varietà di esigenze legate alla salute e al benessere. Realizzati con cura e attenzione, tutti i prodotti sono senza glutine e la maggior parte naturalmente privi di lattosio, rendendoli adatti anche ai vegani. Questa gamma si distingue per l'eccellenza della produzione italiana e l'accurata selezione degli ingredienti. Dai supplementi vitaminici per l'energia alle soluzioni per i problemi intestinali, Amicafarmacia assicura sempre alta qualità ed esperienza, posizionandosi come il punto di riferimento per consigliare il prodotto giusto per ogni necessità. La gamma è stata ideata basandosi sui feedback raccolti negli anni dai farmacisti di Amicafarmacia, rispondendo così alle esigenze quotidiane dei consumatori.

Talea Group ha scelto di elaborare per Amicafarmacia un design che rifletta i valori del suo brand, rivolgendosi affettuosamente ai giovani per essere loro vicino. I puntini delle lettere “i” del logo Amicafarmacia diventano i protagonisti, rappresentando il centro della problematica che si dissolve grazie ai prodotti della nuova linea.

Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Talea Group, ha dichiarato: “Secondo recenti stime, come quelle dell’Unione Italiana Food, complessivamente, il mercato degli integratori in Europa vale oltre 13 miliardi di euro e quello italiano svetta, con circa un quarto delle vendite. Anche prendendo come riferimento solamente l’e-commerce, il nostro Paese presenta numeri interessanti, con oltre 236 milioni di euro di giro d’affari. Non solo, gli addetti ai lavori e anche noi, pensiamo sia un segmento destinato a crescere, visto che gli integratori continuano a essere i prodotti di punta nelle farmacie, ricoprendo, da soli, la metà del settore dell’automedicazione. Lato nostro, riteniamo strategico il lancio di una private label di un brand noto come Amicafarmacia che ci consentirà una maggiore fidelizzazione della clientela, con l’effetto di dare sempre più valore al consumatore.

Siamo convinti che sia la strategia più efficace per incrementare i volumi e i margini, considerando che la vendita di prodotti in private label permette di ridurre i costi rispetto all’acquisto da marchi terzi. Gli integratori di Amicafarmacia vantano standard qualitativi particolarmente elevati e una notevole diversificazione con una gamma di 24 prodotti per rispondere alle più varie esigenze del consumatore”.