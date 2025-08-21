Al timone di Valentino arriva Bellini

C'è un nuovo timoniere alla guida della maison Valentino. Riccardo Bellini (in foto) è stato scelto come nuovo amministratore delegato. Ad annunciarlo è stata la stessa casa di moda, aggiungendo che l'incarico sarà effettivo dall'1 settembre. «Con la nomina di Riccardo, stiamo accelerando il percorso di Valentino. Conosco la sua vasta esperienza nel lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership, che, insieme alla grande visione creativa di Alessandro Michele, guideranno la maison nel futuro e ne amplificheranno l'identità unica», ha detto Rachid Mohamed Rachid, presidente di Valentino.

Bellini prenderà le redini dopo il regno di Jacopo Venturini, che aveva ricoperto la carica di ad dal giugno 2020 fino alle dimissioni di circa una settimana fa. «Sono onorato di entrare a far parte di Valentino, una maison iconica che unisce una straordinaria tradizione e artigianalità con una voce creativa unica. Non vedo l'ora di lavorare con Alessandro Michele e l'eccezionale team Valentino».

Bellini, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di ceo di Maison Margiela e Chloé, ha ricoperto ruoli dirigenziali senior in ambito business e marketing presso Diesel e Procter & Gamble. Laureato all'università Bocconi e la Iese Business School, Bellini è inoltre accreditato di trent'anni di esperienza manageriale nel settore della moda e del lusso.

La popolare casa di moda, controllata al 70% dal fondo d'investimento qatariota Mayhoola e con una quota del 30% da Kering, come molti marchi del lusso non sta vivendo un periodo particolarmente brillante. Sia ricavi che profitti sono diminuiti del 2% nel corso del 2024, attestandosi a 1,3 miliardi di euro.

Il margine operativo lordo è sceso del 22%, a quota 246 milioni, a causa anche di costi non ricorrenti collegati agli investimenti sulla rete di negozi. Al nuovo ad, che era managing director di Mayhoola, il compito di far brillare Valentino.