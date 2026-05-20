Il trasporto aereo europeo vale 121 miliardi di euro e 1,8 milioni di posti di lavoro

Il trasporto aereo europeo vale 1,8 milioni di posti di lavoro e genera un impatto socioeconomico stimato in 121 miliardi di euro sul Pil dell’Ue. È da questo dato che ha preso avvio il confronto promosso dalla Fondazione Pacta al Centro Studi Americani di Roma, dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del comparto, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità. Al centro del dibattito il ruolo dei Sustainable Aviation Fuels e delle principali misure europee, da Fit for 55 a ReFuelEU Aviation fino all’ETS, considerate ormai decisive per il percorso di transizione del settore. Dall’analisi presentata da Francesco Calvi Parisetti, partner di Roland Berger Italia, è emersa la necessità di accompagnare la trasformazione con strumenti capaci di sostenere competitività e collegamenti, evitando ripercussioni sul sistema economico europeo rispetto ai mercati extra-UE. Evidenziata anche l’urgenza di accelerare lo sviluppo della filiera industriale dei carburanti sostenibili, attraverso investimenti, capacità produttiva e infrastrutture.

Nel corso della mattinata Massimiliano Cardullo, componente del Comitato di indirizzo della Fondazione Pacta, ha rivendicato il metodo di lavoro adottato dalla fondazione, spiegando che «la best practice di Pacta è ormai diventata punto di riferimento per il settore perché consente di presentarsi di fronte al decisore pubblico con un’idea già mediata internamente dai rappresentanti del comparto».