Vi appaiono tweet di utenti sconosciuti? Ecco perché e cosa fare

Ennesima novità su Twitter. Come alcuni utenti del famoso social avranno già notato, nella home personale vengono inseriti anche dei tweet appartenenti ad account a noi sconosciuti. Account, dunque, che non seguiamo.

Le nuove direttive

Da quando il social con l'uccellino blu è divenuto proprietà di Elon Musk i cambiamenti non sono certo mancati, dai licenziamenti in massa all'abbonamento per la spunta blu e le nuove spunte oro e grigio.

Già dallo scorso settembre l'azienda aveva comunicato l'intenzione di espandere il sistema dei suggerimenti, in modo da ampliare il raggio d'azione a più utenti. Ed ecco che sulle home di alcuni utenti cominciano già ad arrivare post di account sconosciuti.

Come spiegato nell'annuncio dello scorso mercoledì, si tratta di un cambio di algoritmo. Da adesso in avanti visualizzeremo anche tweet di persone che non abbiamo mai visto in passato. Twitter, in pratica, sta cercando di proporre alla sua platea potenziali canali che potrebbero risultare interessanti.

Come rimediare

Se si è d'accordo con la novità di Twitter non c'è bisogno di fare nulla. Nel caso in cui si volessero evitare queste "intrusioni sconosciute" basta effettuare pochi passaggi per rimediare al problema. Il servizio clienti del social network spiega che è sufficiente impostare i tweet in ordine cronologico (dal più recente) per eliminare gli account suggeriti dall'algoritmo.

La scelta delle pagine proposte, fa sapere Twitter, si basa in ogni caso sulle nostre preferenze, su ciò che seguiamo regolarmente sul social. " Vogliamo assicurarci che tutti su Twitter vedano i migliori contenuti sulla piattaforma, quindi stiamo estendendo i consigli a tutti gli utenti, compresi quelli che potrebbero non averli visti in passato" , fanno sapere infatti dall'azienda, come riportato da Il Messaggero.

Anche Instagram, lo scorso luglio, aveva tentato qualcosa del genere, prima di fare bruscamente retromarcia a seguito delle tante proteste arrivate dagli internauti.

La nuova linea di Elon Musk

Una simile scelta da parte di Twitter, del resto, non sorprende. Elon Musk ha portato una vera e propria rivoluzione all'interno della società. Dopo aver tagliato i ponti con aziende come Volkswagen, General Motors, Pfizer e United Airlines, big che hanno ormai abbandonato la piattaforma, il patron di Tesla ha bisogno di altre fonti da cui attingere risorse per portare avanti il suo social.

È in atto una nuova strategia di marketing, e potremo vedere i suoi effetti soltanto nel prossimo futuro.