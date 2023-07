La standing ovation per Berlusconi alla convention di Assolombarda

L'assemblea di Assolombarda si è aperta a Milano con un ricordo di Silvio Berlusconi, che ha sempre dimostrato vicinanza alla categoria. Gli oltre 1800 imprenditori presenti al convegno annuale hanno dedicato al Cavaliere una standing-ovation a seguito delle parole spese in suo onore dal presidente Alessandro Spada prima del suo intervento.

" Berlusconi ha segnato la storia di questo Paese. Nelle scorse settimane l'Italia lo ha ricordato come protagonista della politica italiana e istituzionale ma io voglio ricordarlo come imprenditore, come uomo di impresa che ha incarnato l'essenza della grande tradizione di imprenditori milanesi, i self-made man nati nel secondo Dopoguerra ", ha dichiarato Spada ricordando gli esordi di Berlusconi come imprenditore edile a Milano. A partire dagli anni Sessanta, il Cavaliere ha segnato con costanza e in modo indelebile la storia imprenditoriale italiana. " È stato un uomo che con visione, coraggio, capacità e generosità ha caratterizzato un periodo unico della storia imprenditoriale del nostro Paese. Per lui l'azienda era una vera comunità, una famiglia allargata con la quale tenere vivo il sogno imprenditoriale ", ha proseguito il presidente di Assolombarda. Parole, le sue, che si ritrovano in quelle dei dipendenti Mediaset, soprattutto quelli entrati in azienda quando Berlusconi era a capo del gruppo, prima della discesa politica.